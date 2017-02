TPO - Ngày 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải “được lấp đầy”, đồng thời cho rằng nước này đã bị tụt hậu về năng lực vũ khí hạt nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: US News.

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến các tỉnh ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại đến ngày 27/02. (Xem chi tiết)

(Xem chi tiết) Trong các chương trình đăng ký hoạt động tour với Sở VH-TT&DL, Cty TNHH Giấc Mơ Vàng không có chương trình du lịch mạo hiểm và không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế. Các HDV chưa được cấp thẻ HDV du lịch.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức họp với các doanh nghiệp hoạt động vận tải tại bến xe Nước Ngầm, thành phố Hà Nội xem xét, xử lý việc điều chỉnh Quy hoạch luồng tuyến giao thông trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2017. (Xem chi tiết) Theo đó, bức tường cao 3m được tháo dỡ nói trên không thuộc tòa nhà làm việc của cơ quan Đại diện Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh. Đó là bức tường cũ, sát vách liền tường bảo vệ của Sân vận động Hoa Lư. Toàn bộ tường, hàng rào trụ sở tòa nhà làm việc của Bộ đều được xây dựng mới theo đúng quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ thi công đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM phê duyệt. (Xem chi tiết)

Khi đi đến Km 8, trên Quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn phường Tân Hòa, ông Hòa điều khiển xe rẽ trái vào một con hẻm để về nhà thì bị xe máy do một nam thanh niên điều khiển từ phía sau lao tới va chạm vào. Vụ va chạm khiến bà Bông ngã ra giữa đường thì bị xe buýt đang lưu thông theo hướng ngược lại lao đến. Hậu quả bà Bống bị cuốn vào gầm xe buýt tử vong tại chỗ. Ông Hòa cũng bị thương và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lời qua tiếng lại một lúc, Nghiêm chạy về nhà xách can xăng quay lại quán tạt vào người ông Hùng, châm lửa đốt. Người nhà nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng khắp cơ thể. Nghiêm sau đó bị Công an TP Pleiku tạm giữ để điều tra.

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 23/2 cho hay, Cao Ngọc Dương (28 tuổi), Nguyễn Thành Bình (33 tuổi, đều trú thành phố Vinh) vừa bị bắt với cáo buộc ăn cắp số tiền lớn. Theo đó, tối 15/2, trên đường Lệ Ninh (thành phố Vinh), chiếc xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội nhận một kiện hàng bọc giấy bên ngoài từ người khách quen, nhờ chuyển tới tiệm vàng. Chủ xe Trần Thị Hải Yến nhận, bỏ vào thùng sắt phía sau ghế lái. Rạng sáng hôm sau tới Hà Nội, chị Yến phát hiện bọc đồ biến mất Lúc này, chủ xe mới hay bọc giấy có giá trị tới 6,1 tỷ đồng. Ngày 17/2, Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ Cao Ngọc Dương tại nhà. Đến 14h ngày 19/2, Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thanh Bình khi y đang trốn tại Hà Nội. Khám nhà Dương, Bình, cảnh sát thu toàn bộ số tiền. (Xem chi tiết)

Tuyên bố này được Tổng thống Trump đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters và đây là bình luận đầu tiên của ông Trump về kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1 vừa qua.

Theo đó, chỉ huy trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu, Trung tướng Sergei Rudskoy, cựu chỉ huy nhóm quân Nga tại Syria, Trung tướng Alexander Zhuravlev, lãnh đạo Trung tâm quốc phòng quốc gia, Trung tướng Mikhail Mizintsev, được thăng hàm Thượng tướng. (Xem chi tiết)

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya (CRL) ngày 23/2 cho biết nhà chức trách đã phát hiện 13 người bị chết ngạt trong container của một chiếc xe tải tại bãi biển ở thành phố Khoms, cách thủ đô Tripoli 115 km về phía Tây. Liên đoàn quốc tế Tổ chức Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya (IFRC) xác nhận CRL đã thông báo phát hiện 69 người di cư bất hợp pháp thuộc nhiều quốc tịch trong chiếc container trên. Những người này đã bị nhốt trong đó 4 ngày và khi được phát hiện chỉ có 56 người sống sót.