TPO - Cảnh sát Thái Lan ngày 19/3 cho biết đã phá một âm mưu sát hại thủ tướng nước này sau khi tịch thu kho vũ khí của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong Kochathamakun, nhân vật đang lẩn trốn kể từ khi xảy ra đảo chính quân sự.

Cảnh sát Thái Lan trên đường phố Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) còn sơ sài, chưa được cơ quan chức năng cấp phép, Cty CP Biển Tiên Sa chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng biển Tiên Sa (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã thi công, cày xới cả một diện tích lớn tại đây. Điều đáng nói, sự việc chỉ được phát hiện sau khi có phản ánh của người dân. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định sai của chủ đầu tư là chưa có giấy phép xây dựng đã đào, làm mố, trụ móng biệt thự. Nếu không đúng quy hoạch có thể phải đập bỏ. (Xem chi tiết)

Ngày đầu tuần 20/3, phía Tây Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây nên nắng lên từ sớm, nhiệt độ tại Điện Biên Phủ, Sơn La, Lào Cai 30-32 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều hửng nắng. Độ ẩm từ 65-96%, nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Hơn 8 phút ghi âm có dấu hiệu việc ngã giá tiền chung chi giữa giám đốc doanh nghiệp và trưởng đoàn kiểm tra thuế. Vậy nhưng, khi sự việc “phát lộ” thì những người trong cuộc lại có những giải trình rất bất ngờ. Bà Nguyễn Ngọc Hoan, nguyên trưởng đoàn kiểm tra thuế tại công ty TTHH An Phúc Kỳ Anh (công ty An Phúc), đã phủ nhận việc vòi vĩnh chung chi.

21h30 cùng ngày, lực lượng này vây bắt một xe ôtô Fortuner chở ma tuý song bị chống đối quyết liệt. Nghi phạm lái chiếc xe bị truy đuổi đã tông vào lực lượng cảnh sát khiến ít nhất một ôtô công vụ bị hư hỏng phần đuôi. Tài xế bỏ chạy theo hướng từ Xuân Mai về Hà Nội và rải chông ngăn cản đoàn xe cảnh sát đuổi theo. Cảnh sát phải nổ súng liên tiếp ở trạm thu phí, bắn thủng lốp.

Đây là những việc làm “tắt” rất đáng lo ngại của nhà đầu tư dự án JA Solar chuyên sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Sau đó, xe ôtô tiếp tục đâm vào xe máy do anh Phạm Văn Pháp điều khiển, chở theo vợ là chị Hoàng Thúy Loan và con gái Phạm Minh Nguyệt. Không chỉ vậy, ôtô còn đâm vào xe máy do chị Võ Thị Uyên Ly điều khiển chở theo con gái Nguyễn Quỳnh Như và cháu gái Lê Thùy Trâm. Cú tông liên hoàn đã làm 8 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, bình gas của một gia đình cạnh chợ Vị Thắng phát nổ, lửa cháy lan vào kiốt của anh Trần Văn Ngoãn, kinh doanh mỹ phẩm. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục lan nhanh và thiêu rụi thêm 8 kiốt kinh doanh đồ mũ, điện, thuốc tây... Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 3 người bị bỏng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Nineveh, Trung tướng Abdul Amir Yarallah cho biết, đơn vị Thiết giáp số 9 đã giành quyền kiểm soát khu vực lân cận al-Molawwathah ở Tây Mosul và ngôi làng Huwaidrah ở phía Bắc thị trấn Badush. Theo tướng Yarallah, quân đội chính phủ cũng tái chiếm một nhà máy xay xát và một trạm xăng ở Tây Mosul.

Phát biểu với báo giới, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Jakthip Chaijinda cho biết cảnh sát đã phát hiện 1 khẩu súng trường cùng một ống ngắm, đồng thời nêu rõ chúng dùng để ám sát lãnh đạo của đất nước, ám chỉ Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Trước đó, ngày 18/3, cảnh sát đã phát hiện hàng chục khẩu súng trường, lựu đạn và hàng nghìn viên đạn tại một ngôi nhà của thủ lĩnh phe Áo đỏ Wuthipong. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 9 người đàn ông có liên quan.