TPO - Cuộc thẩm vấn Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến bà và người bạn thân Choi Soon-sil đã kết thúc vào hồi 23 giờ 40 (21 giờ 40 giờ Hà Nội) ngày 21/3. Cuộc thẩm vấn bắt đầu lúc 9 giờ 24 sáng cùng ngày (7 giờ 24 giờ Hà Nội) và kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (22/3) khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, độ ẩm cao. Nhiều vùng thuộc Tây Bắc Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Miền Trung ngày nắng, nhiệt độ từ 22-33 độ C. Nam Bộ có mưa, nhiệt độ từ 23-35 độ C.

Tối 21/3, Cục Hàng không thông báo sự cố không lưu nghiêm trọng xảy ra tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Cụ thể, ngày 9/3, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã xảy ra việc tàu bay VJC921 (đường bay Hải Phòng - Hàn Quốc) và VJC292 (đường bay TP HCM - Hải Phòng) không thiết lập được liên lạc với Đài kiểm soát không lưu Cát Bi từ 22h51. Đến 23h24, tàu bay VJC921 mới thiết lập được liên lạc, xin huấn lệnh khởi hành và cất cánh an toàn lúc 23h58. Đến 23h38, tàu bay VJC292 thiết lập được liên lạc và được điều hành hạ cánh an toàn lúc 23h54. (Xem chi tiết)

Liên quan tới vụ mất liên lạc máy bay tại Sân bay Cát Bi, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, đơn vị vừa kiểm điểm một tổ kiểm soát không lưu tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), đưa ra khỏi dây chuyền kiểm soát không lưu; điều tổ kiểm soát không lưu từ Hà Nội về thay thế. Cụ thể, một nhân viên trực hiệp đồng đã không có mặt tại vị trí từ lúc 21h40 ngày 9/3 đến 5h40 ngày 10/3. Trong khi đó, nữ kiểm soát viên không lưu trực chính đã ngủ quên trong khoảng thời gian từ 21h40 đến 23h15 ngày 9/3.

Ngày 21/3, tại cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, địa chỉ tại số nhà 12, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong. Người nhà cháu bé cho biết, khoảng 10h ngày 21.3, gia đình nhận được điện thoại thông báo là cháu bị ngã ở lớp và được các cô giáo đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Khi gia đình đến nơi thì được các bác sĩ ở đây chuyển lên Hà Nội vì cháu bị thương khá nặng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày thì cháu tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang hoàn tất thủ tục để trả lại hai chiếc ôtô do một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tặng. Ngày 21/3, ông Đinh Chung Phụng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết tỉnh đã chỉ đạo huyện Nho Quan trả lại hai chiếc ôtô cho Công ty TNHH MTV công nghiệp Hạ Long (gọi tắt là Công ty Hạ Long, đóng trên địa bàn huyện) tặng trước đó. Năm 2013, Công ty Hạ Long đầu tư xây dựng nhà máy đốt lốp cao su trên địa bàn huyện Nho Quan. Đến năm 2015, phía công ty có nhã ý tặng huyện hai ôtô gầm cao nhằm thuận tiện cho công tác do đây là địa bàn huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình.

Cùng với nước biển dâng, quá trình sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang diễn ra nhanh do sự suy giảm áp lực của nguồn nước dưới đất bởi khai thác không hợp lý và việc gia tăng áp lực từ các công trình, cơ sở hạ tầng trên mặt đất… Nhận định trên được đưa ra tại hội thảo “Vấn đề sụt lún ở ĐBSCL - Thách thức và giải pháp tương lai” diễn ra ngày 21/3 tại Cần Thơ. (Xem chi tiết)

Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 21/3, trên quốc lộ 1 A đoạn qua xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy chạy ngược chiều. Anh Ngô Văn Phái (43 tuổi) điều khiển xe máy đi ngược chiều hướng Nam-Bắc, định đến ngã tư để băng qua đường quốc lộ về nhà. Trong lúc lưu thông ngược chiều, xe máy bị xe ôtô giường nằm mang biển kiểm soát 34B-001.09 ở tỉnh Hải Dương (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng Bắc-Nam băng tới đâm trực diện, đẩy nạn nhân cùng xe máy đi gần 40 mét. Khi xảy ra tai nạn, người dân chuyển anh Phái đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện thì anh Phái đã tử vong.

Ngày 21/3, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã từ chức sau khi xuất hiện thông tin tiết lộ ông từng thuê 2 người con gái ruột độ tuổi vị thành niên làm trợ lý trong Quốc hội, song khẳng định ông không làm gì sai trái. Ông Le Roux, 51 tuổi, nhấn mạnh ông không muốn cuộc điều tra các hợp đồng làm việc "phá hoại công việc của chính phủ". Theo các hợp đồng này, hai con gái của ông Le Roux đã được trả tổng cộng 55.000 euro (59.500 USD). Ông thừa nhận đã thuê các con mình làm việc ở Quốc hội trong kỳ nghỉ Hè nhưng phủ nhận mình hành động trái luật.

Theo một báo cáo nhân đạo mới đây nhất của Liên hợp quốc, hơn 2/3 dân số Triều Tiên đang phải sống trong tình trạng mất an ninh lương thực, suy dinh dưỡng, và không được tiếp cận các dịch vụ y tế và vệ sinh cơ bản. Báo cáo này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế chi 114 triệu USD để đáp ứng nhu cầu cấp bách của những người dân bị tổn thương nhiều nhất. Báo cáo cho biết những trận thiên tai thường xuyên xảy ra, đặc biệt là nạn hạn hán và lũ lụt, thời tiết thay đổi, cũng như tình trạng thiếu đầu vào cho nông nghiệp, là lý do khiến nhiều triệu người Triều Tiên bị mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng.