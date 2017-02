Ảnh minh hoạ.

So với tháng trước (tháng 01/2017), số vụ TNGT tăng 61 vụ (tăng 3,6%), số người chết tăng 82 người (tăng 11%), số người bị thương tăng 304 người (tăng 25,8%). So với tháng cùng kỳ năm 2016 (tháng 02/2016), TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 141 vụ (giảm 7,41%), số người chết giảm 30 người (giảm 3,5%), số người bị thương giảm 335 người (giảm 18,44%).

Theo tin tức trên tờ Công an TPHCM , khoảng 14h45, xe ben BKS: 57L – 7321 loại 4,6 tấn chở cát chạy trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương. Đến khu công nghiệp Tân Tạo (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM), chiếc xe này được cho là bị xe container chạy cùng chiều phía sau tông trúng.