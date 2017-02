Chiếc xe khách lật nghiêng sau khi mất phanh đâm vào vách núi.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc ôtô 45 chỗ đã trả hết khách, trên xe chỉ còn phụ và lái xe, hai người này đã thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do khi phát hiện xe bị mất phanh, tài xế đã đánh lái, cho xe bám vào vách núi để tránh lao xuống vực. (Xem chi tiết)

Người phụ nữ bất ngờ mở cửa xe ô tô mà không quan sát khiến 2 em học sinh đi xe đạp điện phía sau va vào cửa rồi ngã văng xuống đường. Sự việc xảy ra vào ngày hôm 6/2, trên đường Quang Trung, TP Nam Định.