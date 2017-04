Container lật nghiêng đè bẹp xế hộp, 2 người chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 11/4 tại ngã tư Đệ Tứ - Phù Nghĩa (TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Thời điểm trên, chiếc xe container BKS 15C-059.38, kéo theo rơ-mooc biển số 15R-015.33 đang chạy theo hướng Nam Định – Thái Bình thì chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 18A-058.89 đang chạy theo chiều ngược lại đã rẽ vào đường Phù Nghĩa. Do đang lưu thông với tốc độ cao nên lái xe container đã đánh lái rẽ vào cùng chiều với xe con thì chiếc xe container bị lật ngược và đè lên toàn bộ chiếc xe con. Vụ tai nạn khiến chiếc xe con bị bẹp nát và hai người ngồi trong xe tử vong ngay tại chỗ. (Xem chi tiết) Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 sáng 11/4 tại vòng xoay đại lộ Nguyễn Tất Thành - Lê Hồng Phong (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo tin tức trên tờ Zing , thời điểm trên, xe ben lưu thông hướng đường Nguyễn Đức Cảnh ra, khi đến vòng xoay đã va chạm với xe máy do ông Trần Duẩn (53 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP Nha Trang) đang ôm cua vòng xoay để qua đường Lê Hồng Phong. Sau va chạm, chiếc xe máy cùng nạn nhân bị kéo lê hơn 10m. Xe máy kẹt cứng ở bánh trước, còn nạn nhân bị 2 bánh sau của xe ben đè lên tử vong tại chỗ. Được biết ông Duẩn hành nghề xe ôm ở vòng xoay Nguyễn Tất Thành - Lê Hồng Phong nhiều năm nay.

Xe container lao xuống vực, tài xế và phụ xe thoát chết thần kỳ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h10 sáng nay (11/4), tại xóm 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ Dân Việt , thời điểm đó, chiếc xe container mang BKS 34R - 016.35 do anh Nguyễn Văn Luận (trú tại Hải Dương) điều khiển chạy theo hướng TP.Hà Tĩnh - Hương Khê, đến địa điểm trên đã bị nổ lốp rồi lao xuống vực. Rất may, rất may tài xế và phụ xe là Đỗ Duy Vượng (SN 1990) đều thoát nạn.