TPO - Đi trên làn ngược chiều bị xe ô tô đâm nguy kịch; Xe 16 chỗ tông taxi lật ngửa, nhiều người nhập viện; Xe buýt tông xe máy, ông chết, cháu nguy kịch... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.

Ô tô tông liên hoàn trên đại lộ Sài Gòn. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 13/1, tại đoạn qua cầu Kênh 2, thuộc phường An Khánh, quận 2, TP. HCM.

Hiện trường tai nạn.

Thời điểm trên, chiếc ô tô tải lưu thông trên đại lộ Mai Chí Thọ hướng từ cầu vượt Cát Lái đi đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm). Đến địa điểm trên, tài xế đánh lái chuyển làn thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông cùng chiều. Cùng lúc này, hai xe tải khác và một xe taxi đang chạy phía sau không kịp xử lý đã đâm liên tiếp vào nhau gây nên vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Tai nạn khiến 5 chiếc xe hư hỏng nặng, dồn toa trên đường, nhiều mảnh vỡ của kính chắn gió văng tung tóe khắp nơi. May mắn vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. (Xem chi tiết)



Đi trên làn ngược chiều bị xe ô tô đâm nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng 13/1, trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ CAND, vào thời gian trên, một phụ nữ khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy chạy ngược chiều bên phần đường dành cho xe chạy hướng Nam – Bắc. Do gặp trời mưa đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn nên chiếc xe ô tô 5 chỗ BKS - 36592 lao tới tông phải. Tiếp đó, chiếc xe ô tô tải chạy phía sau ô tô 5 chỗ, do không giữ được khoảng cách an toàn nên đã đâm mạnh vào phần đuôi xe ô tô này.Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng. Chiếc xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng phần đuôi.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 18h20 hôm 12/1, tại km17+000 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.