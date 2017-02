Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ CAND, thời điểm đó, xe ô tô mang biển số xanh 93A-0586 lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đi TP.Hồ Chí Minh. Đến khu vực trên, ô tô này đã tông vào cụ ông Nguyễn Ngọc Đa (87 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng) điều khiển xe máy mang BKS 93P1 - 877.19, lưu thông từ đường đối diện để qua đường khiến nạn nhân văng xa bất tỉnh. Chưa dừng lại, ô tô biển xanh tiếp tục lao thẳng vào nhà anh Chiến bên cạnh đường và chỉ dừng lại khi tông vào cột điện nằm trong vách nhà. Tại hiện trường, ô tô biển xanh bị dập nát phần đầu, nhiều vật dụng trong nhà anh Chiến hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Chiến và gia đình ở phía trong nhà nhưng may mắn thoát nạn.

Lúc 23h30 ngày 9/2, Công an huyện Dương Minh Châu và Công an tỉnh Tây Ninh nhận tin báo có 3 người đi xe máy rơi xuống kênh TN1, thuộc địa bàn xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Lập tức, Công an tỉnh huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp với địa phương và người dân nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.