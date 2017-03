Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS Đà Nẵng do lái xe Nguyễn Phi T. (24 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) kéo theo rơ-móc lưu thông từ đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi vừa tới vòng xoay thì xảy ra va chạm với xe máy mang do ông Nguyễn Đình C. (84 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) điều khiển chở theo vợ là bà Trần Thị L. (78 tuổi). Cú va chạm mạnh khiến ông C. và xe máy bị cuốn vào gầm rơ-móc, ông C. tử vong tại chỗ. Bà L. bị chấn thương nặng được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 7/3, chiếc xe container BKS 51C- 485.18 chạy trên đường Đồng Văn Cống (quận 2, TP.HCM) theo hướng đường Mai Chí Thọ đi về vòng xoay Mỹ Thủy.