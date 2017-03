Xe đầu kéo nuốt trọn xe máy, 2 người tử vong; Xe khách cuốn xe máy vào gầm, người đàn ông tử vong tại chỗ; Xe tải chở ngô tông sập tiệm sửa xe máy rồi lật nhào... là những tin về giao thông đáng chú ý hôm nay.

Xe đầu kéo nuốt trọn xe máy, 2 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 31/3, tại ngã ba cảng Cái Mép, thuộc địa phận xã Tân Phước, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tin tức trên tờ NLĐ, thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 72C-088.93 kéo theo rơ moóc 40 feet 72R-011.27 lưu thông theo hướng TP.HCM về Vũng Tàu. Khi đến ngã ba cảng Cái Mép xe đầu kéo chuyển hướng vào khu công nghiệp thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 72 X3-2123. Sau cú va chạm, chiếc xe máy cùng người đàn ông điều khiển bị cuốn vào gầm, riêng người phụ nữ thì văng ra ngoài nhưng cả 2 đều tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin trên tờ Infonet , vào khoảng 11h30 ngày 31/3, ông Trần Văn P. (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe máy BKS 67K1… lưu thông trên đường hướng từ tỉnh Bình Phước về TP.HCM.Ngay khi vừa lưu thông đến ngã ba Phú Hòa, phường Hòa Lợi, tỉnh Bình Dương bất ngờ bị xe khách mang BKS 93B… do Trần Bình L. (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe chở hàng chục hành khách lưu thông từ TP.HCM về tỉnh Bình Phước va phải. Vụ tai nạn khiến cho chiếc xe máy cùng ông P. bị cuốn vào gầm xe khách, kéo lê gần 20m trên đường. Người đàn ông tử vong tại chỗ. Nhiều hành khách trong xe hoảng loạn tuy nhiên không ai bị thương tích.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 31/3 tại địa phận xóm 3, xã Thanh Đức (Thanh Chương, Nghệ An).

Theo tin tức trên tờ CAND, thời điểm trên, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc - Nam, do phải tránh va chạm với một xe ô tô cùng chiều đang vượt lên tài xế xe tải BKS 37C - 053.13 bẻ lái gấp khiến xe đâm thẳng vào 1 cửa hàng sửa xe máy bên đường. Tại hiện trường, xe tải bị lật, hàng chục bao tải ngô trên xe vương vãi xuống đất. Trong khi đó, gần nửa gian cửa hàng sửa chữa xe máy bị sập hoàn toàn, đồ đạc trong cửa hàng hư hỏng nặng. Tài xế xe tải gặp nạn bị thương phần đầu và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng 31/3, trên đường Phan Huy Chú (Hoàn Kiếm, Hà Nội).Thời điểm trên, cơn mưa kèm theo gió mạnh đã khiến cây sếu trước nhà số 6 Phan Huy Chú bật gốc, đè trúng mui trước của chiếc ô tô 4 chỗ đỗ dưới đường. Rất may thời điểm xảy ra sự cố, trong xe không có người. (Xem chi tiết)

Ôtô tải lật nhào, văng 2 bánh sau cú đâm lan can cầu vượt đường sắt. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 31/3, tại phía nam cầu vượt đường sắt Bắc - Nam trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Ôtô tải lật nhào khi tông phải lan can cầu.

Theo tin tức trên tờ Zing , thời điểm trên, ôtô tải BKS 89C lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi chuẩn bị lên cầu vượt đường sắt thì đâm thẳng vào biển báo lan can bê tông cầu rồi lật nhào. Tại hiện trường, ôtô tải bị văng 2 bánh trước, lật ngang phía bên phải đầu cầu vượt. Cú tông mạnh khiến bình dầu vỡ văng ra khỏi xe, dầu chảy lênh láng, phần kính xe cũng bị nứt vỡ. Tài xế may mắn thoát ra khỏi xe và chỉ bị thương nhẹ.

Xe bồn chở dầu bốc cháy như đuốc, phụ xe tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 30/3, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua làng Đông Lốc, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe bồn chở dầu mang BKS 43H-3667 thuộc công ty Xăng dầu Ngọc Khánh, thành phố Đà Nẵng, lưu thông theo hướng Đà Nẵng- Kon Tum. Khi đến đoạn qua làng Đông Lốc, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lật ngang đường và bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn khiến lái xe Nguyễn Văn Tư bị thương nặng, còn phụ xe là anh Nguyễn Đắc Phước tử vong. (Xem chi tiết)