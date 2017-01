Tàu hỏa đâm người đi bộ qua đường ray tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 6/1, tại đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo tin tức trên tờ PLVN, vào thời điểm trên khi tàu thống nhất Nam - Bắc di chuyển về ga Hà Nội thì đâm vào 1 người đàn ông đi bộ qua đường ray. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó, theo tìm hiểu, nạn nhân quê ở Bạc Liêu và làm nghề lái xe tải.

Xe máy quay đầu tông xe tải, 2 người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h20 sáng nay (6/1), trên QL1A, đoạn qua thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, H. Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận.

Theo tin tức trên tờ Báo Giao thông, thời điểm trên, xe tải BKS 51C – 176.25 do Lương Văn Mạnh (SN 1993, ngụ tỉnh Bắc Giang) điều khiển theo hướng Bình Thuận - Ninh Thuận, khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy BKS 86H6 – 7944 do Huỳnh Hữu Nghiêm (SN 1991, ngụ xã Phan Thanh huyện Bắc Bình) điều khiển chở Huỳnh Ngọc Linh (SN 1994, ngụ xã Hồng Thái) đang chạy phía trước cùng chiều. Hậu quả làm Nghiêm tử vong tại chỗ, riêng Linh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu là do người điều khiển xe máy chuyển hướng quay đầu không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Theo tin tức trên tờ CAND, thời điểm xảy ra vụ tai trời mưa to, xe khách BKS 49B-001.59 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã tông trực diện vào xe đầu kéo BSK 43C-068.26 và rơ móoc 43R00767 đang qua đường, cú tông khiến đầu xe khách dính chặt vào rơ móoc, đầu xe biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ, hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Danh tính lái xe tử vong là Lê Trung Sơn (44 tuổi), quê quán tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra có 2 người bị thương là phụ xe và hành khách được người dân đưa đi cấp cứu. Xe máy dính chặt gầm xe bồn, cụ ông 81 tuổi chết thảm. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại vòng xoay ngã tư Hùng Vương – Cách mạng tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại vòng xoay ngã tư Hùng Vương – Cách mạng tháng Tám, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Hiện trường vụ tai nạn. Thời điểm trên, xe bồn chở dầu mang BKS 66C – 042.21 do tài xế Nguyễn Hữu Phương (SN 1978, ngụ ấp Tân Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông từ đường Cách mạng tháng Tám về hướng Hùng Vương. Khi tới ngã tư, xe bồn va chạm với xe máy do ông Phạm Ngọc Ánh (SN 1936, ngụ ở thành phố Cần Thơ) điều khiển, chạy cùng chiều. Sau cú va chạm, ông Ánh ngã xuống đường và bị bánh trước của xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân bị dính chặt vào gầm xe bồn. (Xem chi tiết) Xe container lật giữa đường, đè chết 2 người. Vụ tai nạn xảy ra vào 8h45 ngày 5/1, trên quốc lộ 4A, đoạn gần cầu Pó Củng, xã An Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Vụ tai nạn xảy ra vào 8h45 ngày 5/1, trên quốc lộ 4A, đoạn gần cầu Pó Củng, xã An Hùng, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Chiến. Thời điểm trên, xe container mang BKS 15C-066.90 đang lưu thông qua đèo bỗng lật nghiêng và đè vào 2 xe máy mang BKS 12F4- 6327 và 12K8-4362. Hậu quả, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính 2 nạn nhân này. (Xem chi tiết) Người đàn ông chết thảm dưới bánh xe tải. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 5/12, tại đoạn quốc lộ 1 giao với đường số 14 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 5/12, tại đoạn quốc lộ 1 giao với đường số 14 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM). Hiện trường vụ tai nạn. Thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 86C - 026.42 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi Suối Tiên. Khi đến địa điểm trên thì lao vào dải phân cách bằng bê tông cày nát hàng chục mét dải phân cách. Chưa dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục lao qua làn đường xe 2 bánh tông vào xe máy BKS 78N4 – 7474 do 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) điều khiển làm người đàn ông ngã xuống đường bị bánh xetải cán qua người tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết) [VIDEO] Cô gái thoát chết khi bị xe đầu kéo cuốn vào gầm. Cô gái điều khiển xe máy cho xe rẽ trái thì xảy ra va chạm với chiếc xe ôtô tải lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, xe máy bắn ra ngoài còn cô gái bị chiếc xe tải cuốn vào gầm, nhưng rất may cô gái đã ngồi dậy ngay sau đó. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h22 ngày 5/1, trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h ngày 6/1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.