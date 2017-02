Thời điểm trên, chiếc xe tải chở hàng mang biển kiểm soát Lào đi trên đại lộ Thăng Long hướng về Hòa Bình bất ngờ bốc cháy ở ca bin. Tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài, dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, thùng xe tải có hàng trăm hộp các tông hàng hoá, tài xế đã cầu cứu sự hỗ trợ của người đi đường. Một số chủ phương tiện dừng xe lấy bình cứu hoả mini tham gia khống chế đám cháy, tiếp đó nhiều người đi đường lao vào cùng tài xế xe tải di chuyển các hộp các tông ra ngoài. Lực lượng chữa cháy cũng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy sau đó khoảng 45 phút. Tại hiện trường, ca bin xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, thùng xe chịu ảnh hưởng nhẹ.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 13/2, anh Ngân Văn Chiến (SN 1994) điều khiển xe máy BKS 37L1 - 386.57 chở vợ là chị Lữ Thị Hương (SN 1995), đều trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đi khám thai (chị Hương mang thai khoảng 8 tháng) trở về nhà.

Xe khách gây tai nạn liên hoàn khiến 2 bé gái tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra ra vào lúc 17h ngày 13/2, trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thuộc khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương.

Theo tin tức trên tờ NLĐ, thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 51B - 390.92 (chưa rõ danh tính tài xế) của hãng xe Phương Trang lưu thông theo hướng từ TP HCM đi TP Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên, xe khách này bất ngờ lấn qua phần đường bên trái rồi tông trực diện vào xe máy mang BKS: 49H1 - 122.12 do anh Đặng Trường An (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh hất văng xe máy lên lề đường biến dạng hoàn toàn, còn anh An tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 13/2, trên đoạn quốc lộ 1 thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.