Cú húc đuôi kinh hoàng khiến 3 người mắc kẹt

Theo tin tức trên tờ Công an TPHCM, thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 47C – 111.33 do tài xế Đỗ Quốc Tuấn (SN 1972, trú P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy từ hướng TP.Buôn Ma Thuột đi huyện Krông Pắk. Đến địa điểm trên, chiếc xe này dừng lại bên đường. Ngay sau đó, chiếc xe ô tô tải mang BKS 47C - 028.26 do tài xế Nguyễn Viết Lâm (SN 1989) điều khiển chở trên cabin là Nguyễn Văn Diễn (SN 1980) và Tô Văn An (SN 1975, cùng trú tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) chạy tới tông vào đuôi xe. Cú tông mạnh khiến 3 nạn nhân trên chiếc xe ô tô tải BKS 47C - 028.26 bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Người dân cùng với lực lượng chức năng phá cabin, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Trong đó, Nguyễn Văn Diễn bị thương rất nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h ngày 26/12, tại khu vực Cầu Mới, xã Quảng Minh huyện Hải Hà (Quảng Ninh).