TPO - Ngôi nhà tập thể trong trong ngõ 43 phố Chùa Bộc, Hà Nội bất ngờ phát hỏa thiêu rụi nhiều tài sản. May mắn, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng dập lửa và cứu sông cụ ông 79 tuổi.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km. Đến 10h ngày 28/12, bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 210km về phía Bắc Tây Bắc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. (Xem chi tiết)

Thay vào đó, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ nhân dân. Cũng theo bà Hằng, trong tuần này thành phố sẽ thành lập 3 đoàn công tác, do 3 Phó Bí thư dẫn đầu đi thăm và tặng quà, ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung bị lũ lụt, với tổng số tiền là 12 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 8h sáng nay (27/12), một căn hộ tại khu tập thể 5 tầng trong ngõ 43 phố Chùa Bộc (phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội), bất ngờ phát hoả. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe chỉ huy tiếp cận hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng PCCC đã không chế hoàn toàn ngọn lửa. Trong quá trình chữa cháy, các chiến sĩ giải cứu thành công một cụ ông 79 tuổi trong căn nhà gặp hoả hoạn. Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Trước đó vào ngày 20/12, tàu cá BV 96888 TS khi đang hành nghề trên biển tại khu vực Bãi Tư Chính (thuộc khu vực nhà giàn DK1, trên thềm lục địa phía Nam của Việt Nam), cách mũi Vũng Tàu 185 hải lý về phía Đông Nam, bị hỏng máy, thả trôi. Được biết, tàu do ông Võ Hữu Lộc (SN 1974 – TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Ở thời điểm gặp nạn, trên tàu có 5 thuyền viên. Do ảnh hưởng của cơn bão Nock-ten, thời tiết tại khu vực tàu bị nạn có sóng to, gió lớn cấp 6-7, biển động mạnh. Các thuyền viên đều mệt mỏi, tàu hết lương thực và nước ngọt.., tình thế vô cùng nguy ngập. Để đảm bảo an toàn cho các thuyền viên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 413 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn. (Xem chi tiết) Vào thời gian trên, một chiếc xe Mazda CX5 mang BKS: 30E 38399 chạy với tốc độ cao theo hướng Hạ Long - Móng Cái qua đoạn huyện Hải Hà đã bất ngờ mất lái và đâm thẳng vào biển báo ven đường. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/12 thông báo đội tìm kiếm của nước này đã tìm thấy một hộp đen ghi lại hành trình bay của chiếc máy bay vận tải quân sự Tu-154 gặp nạn hai ngày trước, khiến toàn bộ 92 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. Giới chức Nga cho biết hộp đen vừa tìm thấy có thể giúp xác định nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc này. Dự kiến, chiếc hộp đen sẽ được gửi đến thủ đô Moskva để tiến hành giải mã và phân tích.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ và Cục điều tra Tai nạn Hàng không Ấn Độ đã tiếp nhận và điều tra vụ việc.

Theo các nguồn tin từ tòa án, lệnh cấm trên nhằm đáp ứng yêu cầu của Chánh Văn phòng Công tố Ankara, bao gồm các cảnh quay về vụ giết hại và các tin tức liên quan đến các nghi phạm của vụ việc này. Lệnh cấm sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi cảnh sát hoàn tất công tác điều tra.Phát biểu tại một hội thảo bàn tròn ở thủ Moskva của Nga, ông Chesnakov phân tích: "Kết quả năm nay, Ukraine đã không có bất kỳ bước tiến quan trọng nào để thúc đẩy tiến trình chính trị. Bốn bước mà Ukraine cần thực hiện gồm sửa đổi Hiến pháp về qui chế đặc biệt cho một số vùng ở Donbass, sắc luật về qui chế đặc biệt, tổ chức ân xá và luật bầu cử. Trước khi bàn về bầu cử cần phải thông qua luật bầu cử. Ukraine không đạt được tiến bộ nào trong cả bốn bước phải làm". Ông còn nhấn mạnh gần đây Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Igor Nasalik đã thừa nhận Kiev đang xem xét các triển vọng cân đối năng lượng giai đoạn 2017-2019 mà không có Donbass. Theo ông, điều này có nghĩa chính Ukraine tự xem xét vấn đề tồn tại mà không có Donbass trong tương lai.Liên quan đến tình hình chiến dịch, Tướng Townsend cho biết 97 phiến quân IS đã bị tiêu diệt hôm 25/12 trong 3 vụ tấn công riêng rẽ tại phía Đông và Nam Mosul.Vụ việc xảy ra lúc 5h sáng 27/12 tại sân bay Dabolim, bang Goa, Ấn Độ.