TPO - Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa công bố hình ảnh cho thấy chúng đã tiêu diệt thành công một xe tăng chủ lực T-90 ở Syria do Nga sản xuất. Chiếc xe tăng đã bị IS dùng tên lửa chống tăng phá hủy tại một địa điểm gần làng Drehym, phía Đông thị trấn Khanasser, tỉnh Aleppo.

Ảnh: RT Dù đã có Chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của Thành ủy Hà Nội về việc nghiêm cấm tặng quà Tết dưới mọi hình thức, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, quà Tết vẫn tấp nập ra vào một số cơ quan công quyền ở Hà Nội. Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho rằng hiện tượng lấy tiền nhà nước đi lập danh sách, phân người này đi biếu người này, người kia thì năm nay có lẽ là giảm hẳn. (Xem chi tiết) Sáng 24/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các chức sắc lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, mong Đức Pháp chủ có một năm mới mạnh khỏe, an vui, tiếp tục dẫn dắt Giáo hội Phật giáo Việt Nam gắn bó trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước. Ngày 24/1, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND,U UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy thành phố Đinh La Thăng dẫn đầu đã tham dự Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương tại Đền Thượng, Khu tưởng niệm các Vua Hùng (thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc) quận 9, TPHCM. Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Bánh tét dâng Quốc Tổ được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất trong cuộc thi nấu bánh tét cùng các đặc sản của vùng đất phương Nam. Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương diễn ra với các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Bánh tét dâng Quốc Tổ được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất trong cuộc thi nấu bánh tét cùng các đặc sản của vùng đất phương Nam. Sau bốn ngày Hà Nội thực hiện lắp dải phân cách, ngăn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa, nhiều phương tiện vẫn vô tư đi vào, đặc biệt là xe máy. Khi được hỏi, nhiều lái xe giải thích lý do đi vào làn đường riêng cho buýt nhanh là do mới lắp dải phân cách nên chưa quen nên đi nhầm làn. Trên trục đường Giảng Võ, Lãng Hạ hay tại các ngã tư, xe buýt nhanh BRT đã có thể lưu thông dễ dàng và tốc độ cao hơn do không bị các phương tiện lấn làn. Khoảng 17h chiều ngày 23/1 trên đường ĐT743, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xế hộp 4 chỗ mang BKS 61A 24700 do tài xế tên Hưng, ngụ Bình Dương điều khiển xe lưu thông theo hướng từ TX.Dĩ An về TX. Tân Uyên, trên xe còn có 2 người em ngồi sau. Sau khi dừng đèn đỏ, xe container chạy cùng chiều phía sau bất ngờ chạy lên trước rồi rẽ phải nhưng không quan sát đã tông mạnh vào hông xế hộp. Khi xe container bị chết máy thì tài xế tiếp tục đề ga để ủi xế hộp thêm một đoạn thì mới chịu dừng lại. Hai người em của anh Hưng ngồi ghế phía sau gào khóc kêu cứu, anh Hưng đã nhanh chóng đạp cửa để cứu 2 người em. trên xe còn có 2 người em ngồi sau. Sau khi dừng đèn đỏ, xe container chạy cùng chiều phía sau bất ngờ chạy lên trước rồi rẽ phải nhưng không quan sát đã tông mạnh vào hông xế hộp. Khi xe container bị chết máy thì tài xế tiếp tục đề ga để ủi xế hộp thêm một đoạn thì mới chịu dừng lại. Hai người em của anh Hưng ngồi ghế phía sau gào khóc kêu cứu, anh Hưng đã nhanh chóng đạp cửa để cứu 2 người em. Vào lúc 21 giờ ngày 23/1, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ xe ôtô mang biển kiểm soát 36B-02070 do Trịnh Huy Hiếu, sinh năm 1983 ở Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển đang chở chất nổ trái phép. Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện trên xe có 50kg thuốc nổ, 30 kíp nổ, 3kg dây cháy chậm trái phép. Lực lượng CSGT đã lập biên bản và bàn giao phương tiện, tang vật cho Công an huyện Đông Sơn để điều tra làm rõ.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức rút nước này khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Sắc lệnh được ký trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của tân Tổng thống tại phòng Bầu dục. Việc Mỹ rút khỏi Hiệp định TPP gồm 12 nước là một phần trong cam kết tranh cử của ông Trump. Tổng thống Trump cho rằng TPP, hiệp định có sự tham gia của Mỹ và 11 đối tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gây hại cho sản xuất của Mỹ và cướp công ăn việc làm của người dân nước này.