Ngày 20/1, không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc và còn bổ sung thêm vào khoảng đêm 21, ngày 22/1. Do vậy, khoảng 20-22/1 (23-25 tháng Chạp), có mưa nhỏ trong ngày 20, ngày 21, nhiệt độ giảm, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C, vùng núi Bắc bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, khu vực núi cao dưới 10 độ C. Từ ngày 23-25/1 (26-28 tháng Chạp), ở miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm, nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ C, khu tây bắc trên 23 độ C. (Xem chi tiết)

Tại Hà Nội, xe Ford Transit loại 16 chỗ nhưng bên trong được chế thành loại xe 9 chỗ với tên gọi là dịch vụ Limousine, lòng vòng trong các phố đón khách và đi các tỉnh. Tại TPHCM, các xe khách đi tỉnh cũng hoạt động ngay trong thành phố.

"Giỏi võ để khỏe, bảo vệ nhân dân, để tự vệ và tấn công tội phạm. PC45 là phải thế để tội hạm nghe đến là phải sợ", ông Thăng nói và khẳng định thành phố sẵn sàng hỗ trợ ngân sách để thực hiện đề án này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm chủ trương không tặng quà, không chúc Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; không chúc Tết, không tặng quà Tết cho lãnh đạo. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp những trường hợp tặng quà và nhận quà Tết, sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu năm 2017, báo cáo bộ trưởng để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năm nay các quận, huyện muốn trang trí đường phố thì cũng phải thỏa thuận với thành phố để tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”, hạn chế tối đa màu sắc xanh đỏ lòe loẹt bị dư luận phản ánh như năm trước.

Trước đó, Ban bí thư cũng kỷ luật bằng hình thức tương tự với Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng. Ông này có vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

Cùng lúc, đoàn tàu SQN1 (Quy Nhơn - Sài Gòn) lao đến. Dù vậy anh X. vẫn cố vượt qua khi tàu đã đến gần nên tàu đã tông thẳng vào anh X.. Cú tông mạnh đã khiến anh X. tử vong tại chỗ, bị tàu kéo cả người và xe văng xa gần 100m, xe máy vỡ nát.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ tăng ngân sách cho quân đội thêm gần 2 tỷ euro trong năm 2017, lên mức 37 tỷ Euro, chiến khoảng 1,22% GDP. Đến năm 2020, ngân sách quốc phòng của Đức đạt con số 39,2 tỷ euro.