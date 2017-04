TP - Ngày 7/4, tại Hội nghị “Tăng cường an ninh, trật tự bệnh viện bảo vệ nhân viên y tế” do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, thời gian qua, tại các bệnh viện đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tâm lý và công việc của nhân viên y tế.

Đáng kể như vụ người nhà bệnh nhân đánh điều dưỡng đang mang thai tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai; côn đồ hành hung người đang cấp cứu ở Bệnh viện Saint Paul, Thanh Nhàn và đỉnh điểm là vụ người nhà bệnh nhân đâm chết bác sĩ tại Bệnh viện huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình)…

Vì vậy, việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh bệnh viện rất cần được các lãnh đạo bệnh viện quan tâm, phối hợp với cơ quan công an để thực hiện hiệu quả hơn.

Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tính từ năm 2010 đến nay, cả nước ghi nhận 20 vụ việc điển hình về mất an ninh, trật tự bệnh viện. Các vụ việc chủ yếu xảy ra ở các bệnh viện tuyến tỉnh (chiếm 60%), tiếp đến là bệnh viện tuyến Trung ương,(chiếm 20%). Đối tượng bị tấn công chủ yếu là bác sĩ (70%), điều dưỡng (15%).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng khẳng định, một trong những nguyên nhân cơ bản của vấn đề mất an ninh trật tự bệnh viện chính là thiếu sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và lãnh đạo bệnh viện.

Các biện pháp bảo đảm an ninh nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Thiếu tập huấn nâng cao kinh nghiệm cho cán bộ y tế nói chung và nhân viên bảo vệ về các tình huống dễ dẫn tới xung đột. Chưa đề cao công tác tuyển dụng, huấn luyện và kiểm tra thường xuyên đối với nhân viên bảo vệ.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Phạm Văn Tám, Phó cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho rằng hiện tình hình an ninh trật tự bệnh viện rất phức tạp khiến dư luận xã hội lo ngại. Cụ thể như tình trạng trộm cắp, móc túi thường xảy ra ở bệnh viện, trong khi việc giám sát rất khó khăn.

Đối tượng thường là trộm cắp chuyên nghiệp, nghiện hút, thậm chí cả người nhà bệnh nhân. Tình trạng cò mồi, bảo kê, tranh giành tại các khu dịch vụ ăn uống, trông xe, khu tang lễ…. gây tình trạng phức tạp ở bệnh viện. Việc hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, do ảnh hưởng tâm lý xã hội cũng như bắt nguồn từ thái độ của y bác sĩ… gây nhiều bức xúc trong xã hội.

Để giải quyết vấn đề này theo Đại tá Tám, trước hết cần khẳng định công tác đảm bảo an ninh phải thuộc trách nhiệm ban giám đốc bệnh viện, sau đó mới đến lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Vì thế bệnh viện cần lựa chọn đội ngũ bảo vệ có tính chuyên nghiệp, tập huấn việc xử lý các tình huống, bởi đây là lực lượng xử trí đầu tiên trước khi có sự góp mặt của lực lượng công an, 113.

Về phía ngành Y tế, đại diện Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đặc biệt, sẽ bổ sung Luật nghiêm cấm hành vi xâm phạm, đe dọa thầy thuốc khi thi hành nhiệm vụ.