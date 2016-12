TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, khoảng tối và đêm nay (26/12), bão Nock-ten có khả năng đi vào biển Đông sau khi đổ bộ và vượt qua miền Trung Philippines với sức gió mạnh 12-13, giật cấp 14-15. Như vậy, đây là cơn bão số 10, tính từ đầu năm đến nay trên biển Đông.

Sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ. Đến khoảng 13 giờ ngày mai (27/12), bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430km về phía đông bắc, với gió mạnh cấp 11, giật cấp 13-14. Sau đó, khả năng bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 15-20/h.

Đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc. Từ ngày 27/12, miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Bắc bộ sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió trong đất liền ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngoài ra, từ 28/12 đến ngày 2/1/2017, các tỉnh miền Trung xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), gây lũ vừa và nhỏ trên các sông thuộc khu vực.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có công điện, yêu cầu các tỉnh miền Trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ; kiểm tra, rà soát điểm nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, có phương án sơ tán dân đến vùng an toàn. Đặc biệt lưu ý, kiểm tra hồ chứa, chủ động xả lũ đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa đã no hoặc gần đầy nước sau những đợt mưa lũ vừa qua, các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý.

Các tỉnh miền Bắc triển khai phương án phòng, chống rét phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về vật nuôi, cây trồng, vùng núi cao xem xét cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.