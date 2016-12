TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, sau khi tiến gần về phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, bão số 10 đã bẻ hướng đi theo hướng tây nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Khoảng 4 giờ sáng nay (28/12), ATNĐ cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Bắc. Trong 12 đến 24 giờ tới, ATNĐ đi theo hướng tây nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc Trường Sa.

Trong khi đó, trên đất liền, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, với nhiệt độ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Từ ngày 29/12/2016 đến 1/1/2017, các tỉnh Trung và Nam Trung bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt). Các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nguy cơ lũ lớn, lũ quét và ngập lụt ở vùng trũng, ven sông, ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa.