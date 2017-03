TPO - Khi đang đánh bắt cá trên biển, tàu cá của anh Hải bỗng bị chết máy. Trong lúc nguy cấp, lực lượng BĐBP Nghệ An đã tiếp ứng lương thực và lai dắt vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ BĐBP Nghệ An ứng cứu tàu cá bị nạn.

Chiều ngày 18/3, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn – Đồn trưởng Đồn BP Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một tàu cá gặp nạn trên biển và được Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) lai dắt vào bờ an toàn.

Theo đó, vào hồi 5h (ngày 17/3), tàu cá mang số hiệu NA 95171 TS do anh Trần Văn Hải (SN 1975) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá ở tọa độ 19độ 10’N – 106 độ40’E thì tàu chết máy, không thể hoạt động được. Ngay lập tức, thuyền trưởng Hải đã phát tín hiệu cấp cứu qua máy ICOM và thông báo ứng cứu cho Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo của ngư dân, tàu cứu hộ BP 06.13.01 của Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) rời cảng tìm tàu bị nạn. Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu hộ đã tiếp ứng lương thực đồng thời kiểm tra sức khỏe cho 7 thuyền viên trên tàu.

Hiện, tàu cá NA 95171 TS đã được lai dắt vào cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, Hải đội 2 đã bàn giao tàu cá và ngư dân cho Bộ đội BP Quỳnh Thuận.