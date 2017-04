Công an xác định nguyên nhân khiến bé gái 3 tuổi tử vong tại cơ sở Mầm non Ánh Dương (Ninh Bình) là ngã từ tầng 3 xuống đất.

Cơ sở mầm non Ánh Dương hiện bị đình chỉ hoạt động sau vụ bé Ánh Ngọc tử vong.

Ngày 1/4, trung tá Tống Như Sơn, Phó trưởng Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân dẫn tới việc cháu Lê Thị Ánh Ngọc (3 tuổi) tử vong khi theo học tại cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương.Theo kết quả điều tra, bé Ngọc tử vong do ngã từ lan can tầng 3 của lớp học xuống đất, dẫn đến chấn thương sọ não, không hồi phục. "Chúng tôi đang làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để xử lý", trung tá Sơn nói.Trước đó khoảng 10h ngày 21/3, gia đình bé Ánh Ngọc (3 tuổi, ở thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) nhận được điện thoại của cơ sở mầm non Ánh Dương (ở phường Ninh Khánh) thông báo bé bị ngã ở lớp, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Phụ huynh đến bệnh viện thì các bác sĩ đã chuyển cháu lên Hà Nội vì vết thương nặng. Đến khoảng 14h cùng ngày, bé gái tử vong.Cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương được cấp phép hoạt động từ năm 2013. Bé Ngọc mới được gửi từ ngày 18/3. Gia đình nạn nhân cho hay, chủ cơ sở mầm non Ánh Dương bước đầu hỗ trợ 30 triệu đồng để lo hậu sự cho bé.