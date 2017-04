Ngày đầu đi nhà trẻ, bé trai ở Quảng Ngãi được cho ngã xuống mương nước sau trường chết đuối.

Trường mầm non xảy ra cái chết của bé trai 18 tháng tuổi. Ảnh: Thạch Thảo.

Sáng 15/4, bé trai 18 tháng (ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) được gia đình đưa đến trường mầm non Kim Phước học buổi đầu tiên.Đến 10h, mẹ cháu đến đón nhưng không thấy con đâu. Nhà trường và lãnh đạo địa phương đã loan báo để cùng nhau tỏa đi tìm bé.Lúc sau, người mẹ đã ngất xỉu khi phát hiện con nằm dưới mương nước sau lưng trường học trong tình trạng toàn thân tím tái. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Trường mầm non Kim Phước được xây dựng trên diện tích khoảng 400 m2, cổng chính chưa được lắp đặt cửa, cổng sau giáp với đồng ruộng được rào bằng lưới B40 nhưng đã gỉ sắt, xập xệ, trẻ có thể đi qua. Mương nước cách trường khoảng 10 m.Lớp học của cháu bé có gần 30 trẻ được gửi. Ngay khi xảy ra vụ việc, các phụ huynh lo lắng nên đã đến đón con về nhà."Sự việc xảy ra quá đau lòng. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác định nguyên nhân", đại tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng công an huyện Sơn Tịnh cho biết.