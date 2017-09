Bến phà Đình Vũ hối hả trong ngày hoạt động cuối cùng

Những chuyến phà cuối cùng

Bến phà Đình Vũ chiều 1/9, dưới cái nắng như đổ lửa, những cán bộ, nhân viên bến vẫn đang hối hả phục vụ chuẩn bị cho những chuyến phà cuối ngày chuyên chở khách rời bến. Những chiếc xe tô, xe máy vẫn tập nập kéo về bến.

Dưới bến, chiếc phà HP-2733 đang neo trước bến chuẩn bị đón khách lên phà. Cổng mở, cả đoàn xe ô tô con, xe khách, xe tải rùng rùng nổ máy tiến lên chiếc phà biển. Những chiếc xe máy, khách bộ hành cũng nhanh chóng lên phà.

Từ trên cabin phà HP-2733, thuyền trưởng phát lệnh, cáp neo phà được kéo lên, chiếc phà nổ máy ruỳnh ruỳnh từ từ rời bến bến Đình Vũ. “15 năm gắn bó với những chuyến phà này rồi, ngày mai bến phà dừng hoạt động, để hành khách được đi cầu đỡ vất vả hơn. Nhưng dù sao thì bản thân tôi và anh em đều cảm thấy bâng khuâng”- anh Dũng chia sẻ.

Con phà lớn vừa rời đi, cũng là lúc chiếc phà nhỏ chở khách từ bến Ninh Tiếp (đảo Cát Hải) cập bến Đình Vũ. Những nhân viên phà vội vã mở cánh cổng sắt, buộc cáp neo phà, hướng dẫn khách lên bến. Phía trên bến, những chiếc xe ô tô, những hành khách cuối ngày cũng đang vội vã vượt qua trạm soát vé vào bến ngồi chờ chuyến phà cuối cùng vào lúc 17 giờ chiều.

Chị Phạm Thị Luyện, nhân viên bán vé soát vé bến phà Đình Vũ bình thản kéo chiếc barie cho chiếc xe khách vào bến dù chỉ ít phút nữa thôi, chị sẽ chia tay với công việc soát vé ở đây. “Đây là những giây phút cuối chúng tôi làm công việc của mình ở đây, chúng tôi xác định rồi, ai cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình cho đến phút chót. Dù đã chuẩn bị tinh thần sau hôm nay chúng tôi phải rời xa nơi này sau nhiều năm gắn bó nhưng dù sao cũng thấy hụt hẫng”-chị Luyện nói.

Ông Nguyễn Văn Vang, Bến phó bến phà Đình Vũ, cho biết sau 15 năm hoạt động, ngày mai, bến phà Đình Vũ sẽ chấm dứt sứ mệnh vận chuyển khách của mỉnh. Mặc dù ai cũng có tâm trạng bâng khuâng, hụt hẫng nhưng trong ngày làm việc cuối cùng ở bến Đình Vũ, toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình.

Theo ông Vang, từ sáng đến giờ đã có 50 chuyến phà chở khách an toàn. Tại đầu bến Đình Vũ, chuyến phà cuối sẽ chạy lúc 17 giờ. Tại đầu bến Ninh Tiếp, do lượng khách tăng nên bến quyết định bổ sung thêm một chuyến vận chuyển khách. Như vậy chuyến phà cuối cùng sẽ rời bến lúc 18 giờ 20 phút từ bến Ninh Tiếp về Đình Vũ.

Ông Vang cho biết bến phà biển Đình Vũ do Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng quản lý đi vào hoạt động từ năm 2002. Hiện tại bến Đình Vũ. Sau 15 năm hoạt động, bến Đình Vũ hiện có 5 phà, gồm 3 phà lớn và 2 phà nhỏ, đã thực hiện vận chuyển hơn 165.000 chuyến phà an toàn. Hiện tại bến có hơn 100 cán bộ công nhân viên phân ca hoạt động, đảm bảo an toàn cho cho các chuyến phà.

Tới nay, khi cây cầu Tân Vũ hoàn thành, hơn 100 cán bộ, công nhân ở đây đã chấm dứt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, cùng với niềm vui về cây cầu vượt biển giúp cho việc giao thông thuận tiện, hơn 100 cán bộ, nhân viên ở bến còn có những cảm xúc bâng khuâng lo lắng. Bâng khuâng là vì sau nhiều năm gắn bó, họ phải chia tay với bến. Âu lo vì sau khi cây cầu đi vào hoạt động, nhiều cán bộ, nhân viên bến phà chưa được bố trí công ăn việc làm.

“Trong số hơn 100 cán bộ, nhân viên thì một nửa làm ở khối vận tải là những người làm việc trên phà sẽ được bố trí ra hoạt động tại bến Gót nối đảo Cát Hải với Cát Bà. Còn một nửa làm trên bờ vẫn đang chờ được sắp xếp công việc mới”-ông Vang nói.

Theo ông Vang, những cán bộ, nhân viên làm việc trên bờ, phía công ty đã cho đi học nghề bảo dưỡng duy tu cầu đường bộ. Công ty đang đề nghị với TP và Bộ GTVT bố trí cho những cán bộ, nhân viên này thực hiện bảo dưỡng duy tu cầu đường bộ để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Đỗ Hoàng