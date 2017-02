TPO - Dịp tết Nguyên Đán, tình hình tai nạn phải vào cấp cứu tại bệnh viện trong tăng, đáng chú ý, vẫn xảy ra tai nạn do pháo nổ, chất nổ với 3 trường hợp, trong đó, có 1 trường hợp bị bắn.

Biểu đồ tai nạn cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết Dinh Dậu, từ 26/1 đến 1/2 (29 Âm lịch - Mồng 5 Tết), tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Chiều 2/2 (Mồng 6 Tết Đinh Dậu), Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết số liệu hoạt động chuyên môn trong 7 ngày nghỉ Tết từ 26/1 đến 1/2 (29 Âm lịch - Mồng 5 Tết).

Theo đó, tình hình tai nạn phải vào cấp cứu tại bệnh viện trong 7 ngày Tết năm 2017 tăng. Cụ thể, trung bình mỗi ngày có hơn 300 lượt bệnh nhân vào cấp cứu, tăng gần 16% so với 7 ngày nghỉ Tết năm 2016.

Ngày cao nhất là Mồng 3 Tết, với 379 trường hợp cấp cứu. Số tai nạn giao thông cấp cứu cũng tăng, trung bình mỗi ngày có gần 80 lượt, tăng gần 24% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, các trường hợp cấp cứu do đả thương, đâm chém trong những ngày Tết có giảm. Trung bình mỗi ngày có 6 trường hợp, giảm 2,2% so với Tết 2016. Đặc biệt, vẫn có tai nạn do pháo nổ, chất nổ với 3 trường hợp.

Trong đó, có 1 trường hợp bị bắn xảy ra ở Tây Ninh chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tết năm nay không có ca ngộ độc nào cấp cứu tại đây.

Ngoài ra, số bệnh nhân “ăn Tết trong bệnh viện” (phải nằm lại điều trị nội trú) cũng tăng gần 4% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày có gần 1.200 bệnh nhân.