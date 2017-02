TP - Sau khi thi trượt đại học, chỉ huy trưởng quân sự xã bị cho thôi chức.

Nơi công tác của ông Bùi Văn Hiến.

Theo đơn trình bày của ông Bùi Văn Hiến, chỉ huy trưởng quân sự xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, năm 2014, ông được cử đi ôn để thi đại học theo đề án của Bộ Quốc phòng đến năm 2020, 50% chỉ huy quân sự cấp xã phải có trình độ đại học.

Ông Hiến đã có bằng cao đẳng (hệ chính quy). Do hoàn cảnh tác động, bố mới mất, mẹ nằm viện, vợ mới sinh… không tập trung khi thi, dẫn đến trượt đại học. Trước đó, dù đã làm đơn đề nghị được hoãn thi, nhưng Ban chỉ huy Quân sự huyện Krông Pắk (BCHQS) không đồng ý.

Nằm trong danh sách thi trượt, còn có ông Trần Minh An – Phó chỉ huy Quân sự xã Hòa An. BCHQS đã đề nghị Đảng ủy, UBND hai xã có biện pháp xử lý, xem xét tư cách đảng viên và bố trí công tác khác cho ông Hiến và ông An.

Ngày 23/5/2015, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Krông Pắk ra quyết định kỷ luật: khiển trách ông Hiến; ông An bị BCHQS khiển trách. Hơn 1 năm sau, ngày 7/6/2016 UBND huyện Krông Pắk ra quyết định cho ông Hiến thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

Quyết định thôi giữ chức vụ Chỉ huy Quân sự xã đối với ông Hiến.

Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng, Chỉ huy trưởng BCHQS cho biết, ông Hiến bị đề nghị thôi giữ chức vụ là do không tập trung ôn bài, nộp giấy trắng là cố trình thi trượt.

Người còn lại không phải là công chức, nên chỉ ra quyết định khiển trách, không luân chuyển công tác. Ông An sau khi thi lại thì đậu, chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp.

“Ông Hiến bị thôi giữ chức vụ là do không hoàn thành nhiệm vụ, vì thi 2 môn bị điểm liệt” – thượng tá Dũng khẳng định.

“Đề xuất cho thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng đối với ông Hiến là do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo. Theo đề án tuyển sinh của cấp trên, nếu chúng tôi không thực hiện đủ sẽ bị trừ điểm thi đua…”. Thượng tá Nguyễn Xuân Dũng

Ông Mai Kim Huệ - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Krông Búk cho biết: “Ông Hiến là công chức, việc bổ nhiệm hay thôi giữ chức vụ là do cấp trên quyết định. Hiện nay, các vị trí làm việc ở xã đã kín. Chúng tôi chỉ bố trí được cho ông Hiến việc bán chuyên trách tại kế hoạch hóa gia đình, với chế độ hơn 1 triệu đồng/tháng”.



Ông Y Suôn Byă – Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk nêu quan điểm, ông Hiến là công chức tạm tuyển, khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho nghỉ. “Khi chưa là công chức, không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi phải cho nghỉ. Ông Hiến chưa thi tuyển, chỉ là công chức tạm tuyển theo đề nghị của Trưởng cơ quan Quân sự huyện” – ông Y Suôn Byă nói.