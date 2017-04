TP - Dù đã mang đủ sổ hộ khẩu, giấy, CMND, hộ chiếu...thế nhưng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn không tiếp nhận thủ tục làm Thẻ căn cước chỉ vì sai sót của chính... Công an quận Cầu Giấy khiến người dân bị quay như chong chóng.

Ông Lê Quân tại bộ phận 1 cửa Công an quận Cầu Giấy. Ảnh: M.Đ.

Phản ánh với phóng viên báo Tiền Phong, ông Lê Quân (SN: 10/12/1961 trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Ngày 21/4/2017, ông có mang theo sổ hộ khẩu, CMND, hộ chiếu đến Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy thực hiện thủ tục để làm Thẻ căn cước công dân.

Tuy nhiên, ông Quân bị cán bộ tại đây từ chối với lý do sổ hộ khẩu của ông Lê Quân chỉ có năm sinh, không ghi đầy đủ ngày tháng. Ông Quân lập tức kiến nghị với cán bộ làm thủ tục tại đây và cho rằng: Sổ hộ khẩu do Công an quận Cầu Giấy cấp, nếu có sai sót gì thì cán bộ ở đây phải chủ động khắc phục. Đề nghị của ông Quân đã không được cán bộ tại đây chấp nhận.

Nhận được thông tin phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Công an quận Cầu Giấy để hỏi về quy trình cũng như các giấy tờ cần thiết khi làm Thẻ căn cước công dân, nhưng đến nay đã qua 5 ngày, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ Công an quận Cầu Giấy.

Để thực mục sở thị quy trình làm thủ tục để cấp Thẻ căn cước công dân, khoảng 16h15 phút, ngày 25/4, cùng với ông Lê Quân, phóng viên đã có mặt tại Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Cầu Giấy. Khi chúng tôi có mặt tại đây, một cán bộ tại đây trả lời đã hết giờ nên không có đường truyền internet để nhập dữ liệu.

Chúng tôi thắc mắc, nội quy do Công an quận Cầu Giấy niêm yết ghi rõ thời gian làm việc sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h, tại sao lại từ chối nhận thủ tục của người dân, vị cán bộ lý giải, giờ này chỉ trả kết quả chứ không nhận hồ sơ.

Chúng tôi tiếp tục ý kiến về việc tại sao không ghi rõ để người dân đỡ mất thời gian đi lại nhiều. Thắc mắc xong thì trung tá Nguyễn Thị Hằng xuất hiện đồng thời tiếp nhận hồ sơ của ông Lê Quân.

Tuy nhiên, sau khi xem các loại giấy tờ như CMND, hộ chiếu, hộ khẩu, vị cán bộ này yêu cầu ông Lê Quân phải bổ sung vào hộ chiếu đầy đủ ngày tháng mới làm được căn cước công dân.

Bà Hằng thừa nhận đây là thiếu sót của cán bộ công an, và đề nghị ông Quân sang bộ phận khác của Công an quận Cầu Giấy để làm việc này.

Thời gian đã hết, ông Lê Quân đành phải quay về nhà chờ hôm khác quay lại Công an quận Cầu Giấy để xin được bổ sung ngày tháng... mà cán bộ công an tại đây đã tắc trách bỏ quên.

Như vậy, kể cả việc bổ sung hoàn thiện thủ tục đến khi nhận được Thẻ căn cước công dân, ông Quân sẽ phải mất ít nhất 4 lần đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy. Trong khi đó, thời gian qua, một số địa phương như công an huyện Đông Anh, huyện Phúc Thọ, quận Đống Đa... đã tới tận nhà để làm Thẻ căn cước cho người dân. Còn Công an quận Cầu Giấy lại gây phiền phức cho người dân, bắt dân phải tự đi sửa sai từ chính cái sai - thiếu sót của cơ quan công an.