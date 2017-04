Đang lái xe, tài xế hạ cửa kính đón gió nhưng bất ngờ bị hai con ong bay vào cabin “gây rối”. Bị ong chích, tài xế lái xe lao xuống mương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ái Loan.

Khoảng 11h15 ngày 12/4, anh Trần Quang Vinh (40 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lái ôtô tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ huyện Bến Lức (Long An) về miền Tây.

Khi qua cầu Tân An, đoạn đường tránh quốc lộ 1, thuộc khu vực phường 6, TP Tân An (Long An), hai con ong bay vào cabin và chích vào mặt, bụng, cổ của tài xế.