TPO - Phát biểu tại buổi làm việc với các quận huyện sáng 15/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn người dân Thủ đô vì đồng thuận với các cấp chính quyền dọn dẹp, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trường Phong

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những các bước triển khai mà thành phố đã thực hiện trong những ngày qua.

“Qua đây, tôi cũng xin thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND xin cảm ơn người dân của thành phố đã hết sức đồng thuận, cùng với các cấp ủy đảng chính quyền để sắp xếp vỉa hè. Hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì sự nghiệp chung”, ông Hải nói.

“Nhận thức như thế là rất tốt và đó chính là điều mà chúng ta đang mong, bởi vì khi nhận thức của người dân nâng lên, cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền thì chúng ta mới đảm bảo thực hiện trật tự văn minh bền vững được còn nếu không chỉ mang tính hình thức”, ông Hải nhấn mạnh.

Theo ông Hải, thành phố đã làm về trật tự văn minh đô thị không biết bao lần, nhưng cái chính phải làm bền vững. “Kiểm tra xử lý vi phạm còn chưa thường xuyên. Chính điều này gây ra tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa". Tình trạng tái chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh vẫn xảy ra. Các đồng chí biết là đầu phố, đoàn 197 đi thì cuối phố họ lại vươn ra. Cho nên vừa rồi ý kiến mấy đồng chí nói phải kiên trì, nhẫn nại, thường xuyên thì mới đảm bảo được kết quả chúng ta đã làm được”, ông Hải nói.

Trước đó, báo cáo kết quả ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau ngày đầu ra quân xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, nhất là tại 12 quận nội thành cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Toản, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt. Tại các tuyến phố việc sắp xế phương tiện đã gọn gàng, đúng quy định, các cửa hàng không còn bày hàng hóa ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng.

Các bục bệ, mái che, mái vảy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, phá dỡ đảm bảo “đường thông, hè thoáng”.