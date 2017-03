TP - “Trước đây, biên chế không phải ông bộ trưởng quyết mà là vụ quyết. Tỉnh nào xin khéo thì được nhiều, còn Hải Dương chân chất nên không xin được”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chiều 28/3 trao đổi với đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với đoàn giám sát. Ảnh: LD.

11 phòng vượt số lượng cấp phó

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu băn khoăn trước tình trạng nhiều sở ngành có tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng quá cao. Đến hết tháng 12/2016, các sở ngành của Hải Dương có tới 527 lãnh đạo cấp phòng (186 trưởng phòng, 341 phó phòng), trong khi đó chỉ có 301 công chức, ngoài ra còn có 243 hợp đồng lao động.

Băn khoăn trước tình trạng “lạm phát” lãnh đạo cấp phòng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành đưa ra sự so sánh giữa tỉnh Hải Dương với Quảng Ninh. Theo ông Thành, ở Quảng Ninh với cùng thể chế nhưng đơn vị nào nhiều lắm cũng chỉ là một lãnh đạo trên một chuyên viên. Con số ở Hải Dương cho thấy, trung bình cứ 2 lãnh đạo “chung” một chuyên viên.

“Liệu có phải do trung ương quy định như thế không? Trong khi đó anh em có đầy đủ năng lực, phẩm chất trí tuệ và thực tiễn yêu cầu đặt ra nên phải bổ nhiệm không? Hay điều này do lãnh đạo chỉ đạo cũng như công tác điều hành?”, ông Thành đề nghị Hải Dương làm rõ thực trạng có quá nhiều lãnh đạo cấp phòng và hơn 200 hợp đồng lao động làm chuyên môn của tỉnh ra sao.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Tỏ, đến nay trung bình ở tỉnh có 1,85 số lượng phó phòng trên một phòng. Tại cấp huyện, theo quy định thì có ba phó phòng trên phòng, nhưng toàn tỉnh Hải Dương chỉ có trung bình 2,05 phó phòng trên 1 phòng. Riêng tại Sở LĐ-TB&XH có 44/46 lãnh đạo trước đây, sau khi có kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ, sở này đã cắt hết số lượng cấp phó vượt quy định, hiện chỉ còn 33 lãnh đạo cấp phòng.

“Trên thực tế Hải Dương chỉ có 11 phòng vượt số lượng phó phòng, còn lại cơ bản đã thực hiện nghiêm”, ông Tỏ nhấn mạnh, đồng thời cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quyết định 01 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng để các sở ngành thực hiện.

Cũng theo ông Tỏ, so với các tỉnh khác thì Hải Dương có số lượng biên chế rất thấp, chỉ với hơn một nghìn người. Dù nhiều năm nay tỉnh đã đề nghị tăng thêm nhưng không được chấp nhận, không được vượt biên chế bộ giao. Ông Tỏ đề nghị cần căn cứ vào định mức, tiêu chí cụ thể để phân bổ chỉ tiêu biên chế, như vậy mới đảm bảo công bằng cho các tỉnh.

“Toàn tướng thì lãnh đạo ai?”

Làm việc với đoàn giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, trong những năm qua, việc quản lý bộ máy, cán bộ công chức còn nhiều bất cập, không thống nhất, không công bằng. “Trước đây xin biên chế không phải ông bộ trưởng quyết mà là vụ quyết. Tỉnh nào xin khéo là được, còn Hải Dương chân chất nên không xin được”, ông Hiển cho hay.

Lý giải về tình trạng hai lãnh đạo cấp phòng chỉ có một nhân viên, ông Hiển cho rằng, điều này cũng đúng nhưng chưa đầy đủ. Theo ông Hiển, ngoài số lượng công chức 301 người, cần phải tính cả 243 hợp đồng lao động để tính trên số lượng lãnh đạo cấp phòng mới đầy đủ. Trung bình, tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng trở lên/nhân viên ở Hải Dương là 1,85.

Theo quy định với cấp sở thì một phòng có một trưởng và hai phó và như vậy, Hải Dương chỉ có 11 phòng có số lượng lãnh đạo cấp phòng vượt quy định. Ông Hiển cũng nói thêm trường hợp ở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương thừa lãnh đạo cấp phòng, không phải vì lý do chuẩn bị nghỉ, sắp về hưu hay sắp chuyển công tác mà bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh của sở này được thực hiện xuyên suốt từ năm 2012 đến nay.

Giải thích việc vì sao tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng ở Quảng Ninh ít hơn so với Hải Dương, theo ông Hiển, điều này do số lượng công chức ở Quảng Ninh nhiều hơn. Vì số lượng cấp phòng ở các tỉnh là như nhau, nếu số lượng công chức ở đâu nhiều hơn thì tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng trên nhân viên sẽ giảm đi, và ngược lại. Mặt khác Quảng Ninh cũng thực hiện nhất thể hóa nên tỷ lệ này thấp hơn, còn so với các tỉnh khác thì tỷ lệ lãnh đạo cấp phòng cũng tương đương như ở Hải Dương.

Giải quyết bài toán này, ông Hiển cho rằng, đến lúc cần phải quy định rõ ràng và cũng không nên quá cứng nhắc, còn số lượng biên chế dứt khoát phải quản, không có chuyện tỉnh tự chủ biên chế, thích bao nhiêu cũng được. Về bộ máy, theo ông Hiển cứ giao cho tỉnh được phép thành lập sở này, không lập sở kia theo tình hình thực tế, không nên tư duy trên có bộ này thì dưới tỉnh cũng phải có sở này. Ngoài ra theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, khi thực hiện tinh giản biên chế phải công bằng, tỉnh nhiều phải giảm nhiều, tỉnh ít giảm ít. Tỉnh nhiều biên chế phải giảm 20%, thậm chí 30%, nhưng có tỉnh ít thì chỉ giảm 5%, hay 8% thôi, như thế mới công bằng, mới đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.

Đồng tình với lý giải của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo cấp phòng, Trưởng đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, nếu tách số lượng lao động hợp đồng ra khỏi số công chức sẽ khiến cho nhiều người hiểu nhầm số lượng lãnh đạo cấp phòng nhiều hơn công chức theo tỷ lệ 2/1. “Phải quy định bao nhiêu lính mới được một phó phòng, kiểu như phải có bao nhiêu lính mới được một tướng chứ toàn tướng cả thì lãnh đạo ai?”, ông Định nhìn nhận.

Một số sở ngành của Hải Dương nhiều lãnh đạo cấp phòng, điển hình như Sở KH&ĐT có tới 30 lãnh đạo và chỉ có 11 công chức; Sở NN&PTNT có 15 lãnh đạo với 11 công chức; Sở Tư pháp 22 lãnh đạo cấp phòng với 3 công chức; hay Sở LĐ-TB&XH có 33/8 lãnh đạo cấp phòng…