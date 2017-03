TPO - Đại tá Trần Sơn - nguyên Phó trưởng Phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho rằng, thời điểm triển khai việc đấu giá biển số đẹp cho ô tô đã chín muồi và cần một quyết tâm cao để thực hiện.

Ông Trần Sơn. Ảnh: tư liệu



Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Sơn bày tỏ sự đồng tình với việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ô tô.Ông Sơn cũng cho rằng, triển khai việc đấu giá biển số đẹp cho ô tô đã chín muồi và cần một quyết tâm cao để thực hiện.Từng công tác lâu năm, phụ trách phát ngôn của Cục Cảnh sát giao thông, đại tá Trần Sơn cho biết, chủ trương đấu giá biển số đã được đặt ra nhiều lần và thí điểm tại Nghệ An, Hải Phòng. Qua đấu giá cho thấy số tiền thu về cho ngân sách rất lớn; đơn cử, một biển số tứ quý 9 ở Nghệ An đã được bán với giá 700 triệu đồng.“Số tiền đó rất lớn, có thể sử dụng cho các chương trình từ thiện, hỗ trợ khó khăn cho đồng bào vùng cao. Cứ để bấm số như hiện nay, dù bằng máy móc nhưng vẫn do con người điều khiển nên khó tránh được tiêu cực. Không đấu giá sớm, Nhà nước thất thu, có khi mất cả cán bộ” – Đại tá Sơn nói.Đại tá Sơn cho hay, rào cản lớn nhất cần vượt qua để đấu giá biển số xe là quy định pháp luật liên quan đến quyền sở hữu biển số xe.“Hiện biển số xe chỉ được xem như một công cụ quản lý phương tiện nên cần thay đổi các quy định pháp luật như Bộ Luật Dân sự và các quy định liên quan để xem biển số xe đẹp là tài sản. Vì khi đã bỏ ra số tiền lớn để mua biển số xe, người sở hữu muốn sử dụng biển số đó lâu dài; khi thay đổi xe có thể lắp sang xe mới, thậm chí có thể chuyển nhượng cho người khác. Còn việc quản lý phương tiện vẫn hoàn toàn thực hiện được và trách nhiệm thuộc Nhà nước” – Đại tá Sơn phân tích.Ông Sơn cho rằng, việc trước đây thí điểm, bàn bạc nhưng chưa thực hiện được do thiếu quyết tâm. “Nay tôi thấy thời cơ đã chín muồi. Người đứng đầu Chính phủ quyết tâm nên việc cụ thể hoá để trình Quốc hội để sửa Luật sẽ dễ dàng hơn. Tôi thấy nhiều đại biểu Quốc hội cũng rất quan tâm, ủng hộ điều này” – Đại tá Sơn nói.Theo Đại tá Trần Sơn, biển số đẹp được xác định đa dạng, tuỳ theo sở thích của số đông và sở thích cá nhân. Với quan điểm của số đông hiện nay, biển số đẹp trước hết là các biển số có các số trùng nhau, liên tiếp, đọc lên có nhịp điệu, gắn với phát âm tiếng Hán hoặc theo quan niệm về văn hoá, thú chơi.Chẳng hạn, với các số trùng nhau, có các dãy số được yêu thích nhất như: 66666 (tiếng Hán đọc là “lục”, đọc chệch là “lộc”), 77777 (thất, đọc chệch thành “phất”, nhiều nền văn hoá xem là con số may mắn), 88888 (bát đọc chệch thành “phát”), 99999 (con số tiệm cận đến sự tròn đầy).Cũng theo quan điểm đó, có những bộ số không trùng lặp nhưng ghép lại mang nghĩ hấp dẫn như: 68 (lộc phát), 86 (phát lộc) hoặc có những biển số độc đáo theo cách giải nghĩa của người sưu tầm như: 0102 (độc nhất vô nhị), 2207 (mãi mãi không mất) hay 2204 (mãi mãi không chết)…Theo Đại tá Sơn, với mỗi cá nhân, họ có thể coi số ngày tháng năm sinh của họ là số đẹp. Vì thế, cũng cần cơ chế để người mua đăng ký mua những số của riêng họ, công khai một thời gian, nếu nhiều người cùng muốn mua thì đấu giá.