Từ nguồn tin riêng của Tiền Phong, sáng mai (11/4), đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ đối thoại trực tiếp với đại diện UBND hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng Tổng công ty XDCT GT 4 – CTCP tại thành phố Vinh (Cienco4).

Ách tắc giao thông tại khu vực cầu Bến Thủy 1, ngày 9/4.

“Đây là cuộc họp nội bộ bàn về vấn đề an ninh trật tự và những vấn đề liên quan, giải pháp tình hình do Bộ GTVT chủ trì”, một lãnh đạo địa phương cho biết.Trước đó, Phó Thủ tướng, Trương Hòa Bình phê bình các cơ quan chức năng đã không giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, làm kéo dài tình trạng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2. Đồng thời, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản ngày 21/02; Phối hợp với nhà đầu tư Cienco 4 cùng UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giải quyết thỏa đáng quyền và lợi ích của người dân; Rà soát lại hết những bất hợp lý để kịp thời chỉnh sửa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 10/4.Như Tiền Phong đã đưa tin, người dân 4 huyện/thị gồm huyện Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cho rằng, họ không tham gia giao thông một km nào trên đường BOT do Cienco4 xây dựng, nên việc áp dụng thu phí đối với họ là bất hợp lý. Mặc dù, Bộ GTVT đã có công văn giảm 50% phí dịch vụ thu phí đối với người dân 4 huyện/ thị nhưng những ngày qua, người dân vẫn tập trung phản đối.Vào ngày 9/4, hàng trăm người dân ký đơn kiến nghị, hoặc dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 5.000 đồng khi mua vé ôtô qua cầu Bến Thuỷ để phản đối việc họ không sử dụng đường BOT vẫn phải gánh phí.