TPO - Ngày 18/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phương án bảo vệ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017- DIFF2017.

Cảnh bắn pháo hoa năm 2015 trên sông Hàn năm 2015.

Theo phân công, BĐBP Đà Nẵng có nhiệm vụ chủ trì thông báo, di dời các tàu, thuyền neo đậu trên sông Hàn trong phạm vi hành lang an toàn và khu vực bắn pháo theo thời gian tại từng đợt thi; bố trí khu vực neo đậu cho các phương tiện đường thủy trong thời gian diễn ra lễ hội.

Sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra, kịp thời ngăn chăn, xử lý người, phương tiện có hành vi làm mất an ninh trật tự; chủ trì cứu hộ, cứu nạn trên sông Hàn;

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố đảm bảo an toàn vòng ngoài xung quanh khu vực bắn và khu vực mặt nước trong thời gian lắp pháo và các đêm bắn;

Bố trí ca nô để đưa nhà tư vấn và các đội thi từ khu vực lắp đặt pháo sang khu vực sân khấu và phục vụ Ban Tổ chức điều hành các hoạt động có liên quan.

Bộ chỉ huy BĐBP Đà Nẵng cũng đặt ra và bàn cách xử trí dự kiến một số tình huống: người rơi xuống sông, cầu, khán đài sập xuống sông; cháy các thuyền du lịch và cháy lan trên sông; đối tượng thả chất nổ trên sông và gây thương vong; đối tượng phản động rải truyền đơn, chất nổ, chất độc, gây rối.

Đại diện các đơn vị cho rằng dù không cho phép nhưng chắc chắn sẽ có nhiều tàu cá, tàu hút cát từ Quảng Nam ra trong dịp lễ hội do đó cần có chế tài, có xuồng cho tổ công tác đi xử lý, lập biên bản. Phải ngăn chặn các tàu cá, tàu hút cát từ xa…

Lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng triển khai các phương án bảo vệ lễ hội pháo hoa 2017.

Thượng tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng cho biết: đây là năm đầu tiên DIFF 2017 tổ chức xã hội hóa, mời nhiều quan khách không chỉ trong nước mà cả quốc tế nên công tác bảo vệ yêu cầu rất cao, các phương án phải chặt chẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Do đó, yêu cầu các đơn vị ưu tiên tối đa lực lượng, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; đặc biệt, không cho những người không có nhiệm vụ lên tàu, xuồng tham gia bảo vệ…

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng sẽ bố trí 125 lượt tàu, xuồng với 750 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ DIFF 2017. Ngày 29/4 sẽ tiến hành tổng duyệt triển khai lực lượng trên sông Hàn.