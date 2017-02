TP - Chiều 3/2, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết, tình trạng lên Hà Nội chúc Tết, tặng quà giảm hẳn, trong đó riêng tại VPCP không có lãnh đạo địa phương nào lên chúc Tết. Còn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Trương Minh Tuấn khẳng định, không nhận bất cứ một suất quà Tết nào.

Bộ trưởng- Chủ nhiệm VPCP cùng Bộ trưởng Bộ TT&TT chủ trì cuộc họp báo thường kỳ.

Không để “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, tại phiên họp thường kỳ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc từ ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tồn tại tinh thần “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

“Bất cứ một cán bộ công chức nào mà trong giờ hành chính đi lễ hội; bất cứ cơ quan nào dùng xe công đi lễ hội đều phải xử lý nghiêm. Tôi đề nghị các đồng chí kiểm tra, giám sát; đề nghị báo chí giám sát mạnh mẽ việc này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trong đó nổi lên là vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra nhiều, số người chết vì tai nạn giao thông còn cao; nạn đua xe trái phép, đốt pháo, cờ bạc, lãng phí vẫn còn xảy ra ở một số địa phương... Các cơ quan cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục để tập trung chỉ đạo trong các dịp lễ Tết tiếp theo, bảo đảm cho nhân dân đón Tết ấm cúng hơn, an toàn hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm, vụ việc xảy ra tại Đền Gióng (Hà Nội) vừa qua là hành động phản cảm, thiếu văn hóa, như cướp lộc, chen lấn xô đẩy… Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo chung và rút kinh nghiệm cho thành phố. Thủ tướng cũng đã nhắc nhở, yêu cầu bộ, ngành và các địa phương tăng cường giám sát chỉ đạo chặt chẽ, tránh lặp lại những việc đáng tiếc như ở Đền Gióng vừa qua.

Đề cập đến việc Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh khung mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là từ 3.000 – 8.000 đồng/lít, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, dự thảo trên mới đang trong quá trình soạn thảo xin ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và người dân, chưa trình Chính phủ xem xét, thảo luận vấn đề này. Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì khi trình dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ Tài chính phải hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đánh giá toàn diện các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách đến kinh tế - xã hội trong trước mắt và lâu dài… để báo cáo Chính phủ xem xét, thảo luận trước khi trình Quốc hội quyết định.

Không nhận bất kỳ một suất quà Tết nào

Trả lời câu hỏi của phóng viên về căn cứ để Chính phủ đánh giá tình trạng chúc tết, tặng quà giảm 70% so với năm trước, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp, Thủ tướng có nói là các địa phương, bộ ngành thực hiện khá tốt việc không chúc Tết, tặng quà. Tuy nhiên con số giảm 70% việc tặng quà chỉ là ước lượng và có thể cao hoặc thấp hơn.

Thực tế, trước Tết Ban Bí thư rồi Thủ tướng đã ký chỉ thị, các cơ quan đều ra yêu cầu không tiếp khách đến chúc Tết. Ví dụ, Ban Tổ chức Trung ương đã đưa ra khẩu hiệu không tiếp khách đến chúc Tết. VPCP cũng có công văn yêu cầu không chúc Tết lãnh đạo các đơn vị. “Khi chúng tôi đi trên đường, thậm chí Thủ tướng sáng nay cũng nói, là năm nay nhân dân đón Tết vui vẻ, nhưng mà taxi thất thu, vì số lượng người lên Hà Nội giảm hẳn. Tỷ lệ giảm 70% chỉ là ước lượng, nhưng có thể khẳng định là đã giảm hẳn. Tại VPCP không có lãnh đạo địa phương nào lên chúc Tết. Các đồng chí cứ kiểm điểm và giám sát sẽ rõ”, Bộ trưởng Dũng nói.

Bộ trưởng Dũng kể thêm: Trước Tết, tỉnh Bắc Ninh rất sốt ruột với dự án mở rộng Sam sung. Đồng chí Bí thư Bắc Ninh rất muốn lên Chính phủ để bàn về việc trên. Tuy nhiên, tôi nói rằng, anh không phải lên, anh lên dễ dẫn đến hiểu nhầm là lên chúc Tết. Còn công việc của địa phương chúng tôi sẽ tham mưu để giải quyết ngay. Sau đó tôi đã báo cáo Thủ tướng vấn đề trên và Thủ tướng đã giải quyết ngay cho Bắc Ninh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Bộ trưởng có được cấp dưới chúc Tết không, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, dịp Tết nào ông cũng về quê ăn Tết để sum vầy cùng gia đình. “Tết này tôi không nhận bất kỳ một suất quà nào, của bất cứ ai. Lãnh đạo một số cơ quan đến nhưng tôi không tiếp. Tôi cũng đề nghị bảo vệ không cho ai đến chúc Tết lãnh đạo bộ”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Trả lời câu hỏi về việc xử lý trách nhiệm đối với một số địa phương để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp Tết, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, nơi nào để xảy ra tình trạng đốt pháo thì cán bộ quản lý địa bàn nơi đó phải chịu trách nhiệm. Tỉnh nào để xảy ra thì Giám đốc công an tỉnh phải chịu trách nhiệm và phải xử lý theo quy định không trừ trường hợp nào. Việc cấp biển số xe 80A, 80B cho doanh nghiệp, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, cho biết, Thủ tướng có giao cho Bộ Công an kiểm tra vụ việc ở Thừa Thiên - Huế. Mặc dù văn bản chưa đến, nhưng Bộ Công an đã chủ động giao cho Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra và sẽ báo cáo sau.