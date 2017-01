TPO - Để tăng trọng lượng thịt, chủ cơ sở đã tiêm thuốc an thần và bơm nước đàn heo trước khi giết mổ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 17/1, ông Trần Văn Quang Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi- Thú y Đồng Nai cho biết đã phân tích mẫu chất cấm và thực hiện giám sát theo dõi đàn heo 119 con để đảm bảo thời gian đào thải nước và thuốc trước khi cho phép chủ cơ sở thực hiện giết mổ.

Trước đó vào tối 15/1, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và phát hiện cơ sở của ông Phạm Văn Vui (tại xã An Hòa, TP Biên Hòa) đang bơm nước và tiêm thuốc an thần để tăng trọng lượng cho 119 con heo trước khi chuẩn giết mổ.

Ngành chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định đối với chủ cơ sở này.