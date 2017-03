TPO - Hành động dũng cảm của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng khi nhảy xuống sông cứu người đã nhận được nhiều lời khen ngợi, tán dương của cấp trên và người dân. Mới đây nhất là bức thư của gia đình gửi đến anh.

Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng đã có hành động dũng cảm cứu người trên sông Lam.

Trước đó, vào khoảng 17h30 (ngày 4/3), tổ công tác của công an huyện Đô Lương đang tuần tra kiểm soát trên đường liên xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Thời điểm này, người dân tập trung đông tại cầu Tràng Sơn (huyện Đô Lương) và có tiếng kêu cứu một người phụ nữ nhảy sông tự tử.

Thấy vậy, Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng và Trung úy Nguyễn Trọng Cương xuống xe. Thiếu úy Tưởng cởi giày và lao mình xuống sông để cứu người phụ nữ. Sau khi đưa được nạn nhân vào bờ, Tưởng cùng với người dân sơ cứu thành công. Người phụ nữ được xác định là L.T.H (trú tại huyện Đô Lương).

Trước hành động dũng cảm của Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng, lãnh đạo công an huyện Đô Lương đã khen thưởng, động viên, đồng thời người dân cũng rất tán thưởng hành động của anh. Mới đây nhất, là bức thư của ông N.T.N (bố chồng nạn nhân) với nội dung cảm ơn các cơ quan chức năng cùng Thiếu úy Tưởng.

Bức thư gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn tới Thiếu úy Tưởng.

Trong thư của ông N. ghi rõ do có mâu thuẫn giữa ông cùng vợ nên có lời qua tiếng lại với con dâu. Trong lúc nghĩ quẩn chị H. nhảy cầu Tràng Sơn tự tử. Rất may có hai CSGT cứu giúp. “Nước sâu chảy mạnh, sợ nguy hiểm tính mạng nên không ai ra tay, đồng chí Nguyễn Duy Tưởng mặc đồng phục công an nhân dân không ngại nguy hiểm, dũng cảm lao nhanh xuống nước bơi ra giữa dòng đưa con dâu tôi vào bờ”, trích đoạn thư của ông N.

Theo ông N. bây giờ con dâu ông đã khỏe mạnh, mọi việc trong gia đình đã giải quyết ổn thỏa, đầm ấm nên viết thư này. “Gia đình tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc Công an tỉnh Nghệ An nói chung, Công an huyện Đô Lương nói riêng, đặc biệt là cá nhân đồng chí Nguyễn Duy Tưởng và Nguyễn Trọng Cương.

Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng cho biết: “Nhận được bức thư, tôi rất cảm động và luôn tự hứa với bản thân cố gắng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ và mang niềm tin đến cho người mọi người. Qua đó, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân. Đã có nhiều bạn đọc của báo chí, truyền hình gửi thư và thơ đến anh đó là những lời động viên khen ngợi, sau khi tôi có hành động dũng cảm cứu người”.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang đề nghị cấp trên, tuyên dương Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng vì đã có hành động dũng cảm cứu người.