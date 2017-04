Chiều 25/4, tại UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang), TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi công khai xin lỗi với ông Hàn Đức Long, người từng ở tù 11 năm với án tử hình cho tội danh hiếp dâm trẻ em và giết người.

Từ 13h30, ông Hàn Đức Long cùng gia đình có mặt tại UBND xã Phúc Sơn, nơi tổ chức buổi xin lỗi. Cùng lúc này, người nhà của cháu Nguyễn Thị Y., nạn nhân của vụ án cũng kéo tới rất đông, mang theo cả di ảnh của cháu.

Nhiều người trong gia đình của nạn nhân tỏ ra rất bức xúc. “Họ cứ điều tra, kết tội rồi lại đi xin lỗi là được sao. Cháu tôi chết bây giờ vẫn chưa biết kẻ giết người. Chúng tôi không thể chịu được”, một người nói. Bố mẹ cháu Yến cũng có mặt và tỏ ra rất bất bình với buổi xin lỗi.

Hơn 14h, cuộc xin lỗi diễn ra trong không khí khá hỗn loạn. Đại diện của TAND tối cao, ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội lên đọc lời xin lỗi. Bên dưới, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Y. hò hét, khóc lóc, thậm chí có những hành động quá kích.

Hầu như không ai nghe được lời ông Phó Chánh án, trong khi vợ chồng ông Hàn Đức Long đứng nép ở một có hội trường.

Đọc xong lời xin lỗi ông Hàn Đức Long, Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tuân nhanh chóng rời khỏi hội trường trong sự hộ tống của các nhân viên.

Trước đó chiều 21/4, ông Hàn Đức Long cho phóng viên Tiền Phong biết, đoàn công tác của Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã đưa giấy mời ông đến dự buổi công khai xin lỗi tại UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

“Họ vào nhà tôi, đưa cho gia đình chúng tôi một giấy mời. Trên giấy mời ghi rõ mời gia đình chúng tôi đúng 14h ngày 25/4 có mặt tại Hội trường UBND xã Phúc Sơn để nghe các cơ quan chức năng công khai xin lỗi. Sau đó họ có hỏi thăm, động viên gia đình và tặng quà cho gia đình chúng tôi”, ông Long cho biết.



Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Hàn Đức Long cho biết, kể từ hôm nộp đơn yêu cầu TAND công khai xin lỗi, tâm lý của ông Long và gia đình cũng khá thoải mái. “Chúng tôi rất vui vì thông tin này”, bà Mai chia sẻ.



Ngày 22/3, ông Long và gia đình đã chính thức nộp đơn lên VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan chức năng phải công khai xin lỗi theo luật định. Hiện tại, hoàn cảnh gia đình ông Long vẫn rất khó khăn nhưng ông chưa nghĩ đến việc đòi bồi thường và số tiền bồi thường.

“Tất cả phải theo quy định, mình phải làm từ từ thôi”, ông Long chia sẻ.

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/6/2005, người dân xã Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) phát hiện thi thể cháu Nguyễn Thị Y (khi đó 5 tuổi) đã mất tích cùng ngày.



Sau bốn tháng không tìm ra thủ phạm, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án đồng thời phát động nhân dân tố giác các đối tượng có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.



Tháng 10/2005, công an nhận được đơn của hai mẹ con bà Ngô Thị Khuyến tố cáo bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Cơ quan điều tra đã bắt giam Hàn Đức Long.



Ông Long sau đó thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Nguyễn Thị Y và bị tuyên tử hình ở hai phiên tòa sơ - phúc thẩm. Tuy nhiên, tại tòa ông Long liên tục kêu oan, cho rằng bị ép cung, dùng nhục hình.



Năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại. Ngày 20/12/2016, ông Long bất ngờ được trả tự do sau 11 năm ở tù và 4 lần tuyên án tử.