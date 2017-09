Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ bế hai con ra sông tự vẫn

Hiện trường vụ việc.

Ngày 3/9, thông tin từ ông Lê Văn Đỉnh – Trưởng Công an xã Diễn Tháp, Diễn Châu, (Nghệ An) cho biết, trưa hôm nay, một người phụ nữ thuộc địa phương này bị tử vong do đuối nước, hai con nhỏ còn mất tích.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu đi qua cầu Đò Đông thấy 3 mẹ con chị C.T.V (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp ngồi chơi dưới chân cầu. Đến khoảng 1 giờ đồng hồ sau, người dân thấy chỉ còn chiếc xe máy mang BKS: 37 H7-9192 và một số đôi dép để lại. Nghĩ có chuyện chẳng lành, thông tin được báo lên chính quyền địa phương.Sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, cơ quan chức năng phát vớt được thi thể chị V., còn 2 cháu bé vẫn còn đang mất tích.Theo người dân cho biết, chị C.T.V. lấy chồng về xã Thọ Thành, huyện Yên Thành và đã có 2 người con, một trai, một gái. Nguyên nhân ban đầu có thể chị V. buồn chuyện gia đình nên đã ôm 2 đứa con ra sông tự vẫn.Hiện, chính quyền địa phương, gia đình đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Cảnh Huệ