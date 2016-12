TPO - Lúc 20h hôm nay (31/12), tại Quảng trường Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2017).

Dự lễ có Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện một số bộ, ngành T.Ư…

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng… đã gửi điện chúc mừng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong suốt chặng đường 20 năm,Cà Mau đã nỗ lực từ tỉnh nghèo trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình như hiện nay và là một trong bốn tỉnh trọng điểm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nổi bật trong số những thành tựu của Cà Mau là về nông nghiệp – thủy sản và giao thông. Từ một tỉnh thuần nông, nhưng nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng nên đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ đã trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hiện, thủy sản của Cà Mau đã xuất khẩu sang được 40 nước và quan hệ thường xuyên với hơn 100 khách hàng. Trong năm 2016, dù chịu ảnh hưởng chung do hạn hán, thiên tai gây mất mùa nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn đạt mốc hơn 1 tỷ USD (tăng 7,7 lần so với năm 1997), sản lượng lúa không chỉ đảm bảo cân đối nhu cầu an ninh lương thực trong tỉnh mà còn có dư để bán cho một số tỉnh thành lân cận phục vụ cho việc xuất khẩu.

Nhờ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nên đến nay, 9/9 huyện, thành phố và 78/82 xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô về đến trung tâm; giao thông-vận tải phát triển trên cả đường bộ, đường sông và đường biển, tạo điều thuận lợi trong việc đi lại và giao thương hàng hóa với các vùng, miền trong cả nước và một số nước lân cận như: Campuchia, Thái Lan. Giao thông, hạ tầng được quan tâm đúng mức… đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân Cà Mau yên tâm lao động, sản xuất, có thu nhập ổn định. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 28% giảm còn hơn 7,96% vào năm 2016 (theo chuẩn nghèo đa chiều).

Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên nên nhân dân Cà Mau đồng lòng, chung tay cùng chính quyền thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến cuối năm 2016, 82 xã trên địa bàn tỉnh đạt bình quân khoảng 12,5/19 tiêu chí và đã có 20 xã đạt chuẩn NTM (bằng 24% số xã trong tỉnh).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật 20 năm qua mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm xây dựng bộ máy chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường hơn nữa việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển; Tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển; Liên kết, hợp tác tích cực phát triển với các địa phương vùng ĐBSCL; tập trung hơn nữa vào các lĩnh vực thế mạnh, như: khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ tài nguyên, chủ quyền biển đảo; phát triển mô hình nuôi tôm năng suất cao, xứng tầm là “vựa tôm” của cả nước; sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao các chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Cà Mau tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 4 (khóa XII), đặc biệt là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…