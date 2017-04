TPO - Chiến dịch tuyên truyền về chống mệt mỏi buồn ngủ khi lái xe đang được triển khai tại khu vực Cảng quốc tế Cái Mép. Các tấm biển “Chợp mắt một giây là gây tai nạn” đang được lắp đặt dọc theo tuyến đường quốc lộ 51 và đường 965 nơi có mật độ đông xe tải, xe container, đầu kéo di chuyển.

Một tấm biển tuyên truyền chống buồn ngủ vừa được lắp đặt.

Hoạt động này nằm trong dự án “Nâng cao nhận thức cho cộng đồng” được triển khai ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ tháng 12 năm 2016 trong khuôn khổ chương trình về ATGT đường bộ dành cho đối tượng là các lái xe tải và các em học sinh tiểu học.

Chương trình do Quỹ Phòng Chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức. Tập đòan APM Terminals, có trụ sở chính tại Hà Lan, hiện đang nắm giữ 49% cổ phần khai thác của Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ chương trình.

Bên cạnh đó, Quỹ Phòng Chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia và Đài tiếng nói Việt Nam xây dựng và phát sóng thông điệp và câu chuyện tuyên truyền trên sóng phát thanh.

“Cam kết xây dựng và phát triển văn hóa an toàn tại tất cả quốc gia đang hoạt động của tập đoàn trên khắp thế giới là mục tiêu của chúng tôi. Bởi chúng tôi cho rằng việc đem lại sự an tòan trong cộng đồng nơi những con người của APM Terminals đang sinh sống và làm việc, không ai khác, là trách nghiệm của mình.” ông Kevin Furness, Phó chủ tịch về Sức khỏe, An tòan, Môi trường và Bền vững của APM Terminals phát biểu.

Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết. “Chiến dịch tuyên truyền về ngăn chặn tình trạng buồn ngủ khi lái xe là hoạt động bắt đầu cho sự hợp tác giữa tập đoàn APM Terminals với chúng tôi, Ủy ban ATGT quốc gia, Quỹ AIP. Chúng tôi mong rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa tới những khu cảng biển khác tại Việt Nam”.