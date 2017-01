TPO - Ngày 6/1, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư xã Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cho biết, Đảng ủy xã Viên An Đông đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Dương Văn Nguyện- Chủ tịch Hội nông dân xã, do sai phạm trong việc hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Võ Thành Lĩnh- Phó Chủ tịch UBND xã, bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngọc Hiển ra quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trước đó, UBND huyện Ngọc Hiển thực hiện Dự án và kinh phí hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Viên An Đông với mô hình chăn nuôi dê thịt, nuôi cua thương phẩm, nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp với nuôi cua biển với tổng kinh phí trên 520 triệu đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8/2016 đến tháng 1/2017. Những cán bộ nói trên không công khai việc xét chọn đối tượng ra dân mà tự xét chọn cho cán bộ và người thân.