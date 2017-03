TPO - Ngày 6/3, phóng viên Tiền Phong đã chụp ảnh được một lượng lớn gỗ bị khai thác lậu trong rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã Khánh Phú (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), trên độ cao 800m – 1.000m.

Sau khi tra tọa độ do phóng viên cung cấp, Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh xác nhận khu vực phát hiện gỗ lậu thuộc khoảnh 4, tiểu khu 205 rừng phòng hộ đầu nguồn, do Cty TNHH Một thành viên Lân sản Khánh Hòa quản lý. Trong ảnh: Khu vực phóng viên phát hiện gỗ lậu không xa Công viên du lịch Yang Bay

Các điểm tập kết gỗ khai thác lậu nằm rải rác ở rất nhiều nơi, ven các con đường lâm nghiệp, có đủ loại gỗ cây, gỗ tròn, gỗ đã xẻ hộp, của các loại cây dẻ, cám, sến, trâm… Có nơi, ngay trên mặt đường còn lớp mạt cưa dày vài cm, trải dài mấy mét, cho thấy gỗ được cưa ngay tại đó. Phóng viên cũng ghi nhận nhiều lán trại trong rừng. Trong ảnh: Có những cây gỗ dài 6m – tm

Có những thân cây đường kính khoảng 1m đã bị cắt xẻ

Gỗ tròn

Bãi tập kết hàng chục khối gỗ hộp, kích thước khoảng 30cm x 50cm x 15cm

Có những tấm gỗ đang bị xẻ dở dang

Lán trại trái phép trong rừng phòng hộ

Tời kéo gỗ vẫn còn ở hiện trường

Trên mặt đường còn lớp mạt cưa mới dày vài cm, trải dài mấy mét, cho thấy gỗ được cưa ngay tại đây