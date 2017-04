TP - Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chiều ngày 8/4, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, hạn mặn năm 2016 đã khiến khoảng 35.000 người lao động chính ở nông thôn bỏ đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tham quan một trang trại nuôi bò tại Sóc Trăng. Ảnh: Hòa Hội.

Hạn, mặn “đẩy” 35.000 người tha hương

“Hiện tại, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, tạo công ăn việc làm tại địa phương để đưa lao động đi làm ăn xa về” - ông Chuyện nói. Theo ông Chuyện, hiện tại có một số dự án, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang liên hệ đầu tư tại tỉnh như: Nhà máy may Nhà Bè dự kiến sẽ thu hút 3.000 công nhân; Nhà máy may của Hàn Quốc, dự kiến thu hút 3.500 lao động; Cty giày da của Đài Loan dự kiến thu hút 4.000 – 5.000 lao động.

Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết thêm, 3 tháng đầu năm nay ảnh hưởng biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Cụ thể, mưa gây thiệt hại gần 1.000 ha hành tím ở thị xã Vĩnh Châu. Đồng thời, một số diện tích lúa trong giai đoạn trổ gặp mưa bị thiệt hại. Còn trong năm 2016, hạn mặn đã ảnh hưởng 31.000 ha lúa, cây ăn trái, thủy sản làm thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. “Chúng tôi xác định lĩnh vực nông nghiệp sẽ giảm dần, khuyến khích trồng cam sành, bưởi da xanh vì hiệu quả gấp nhiều lần trồng lúa; chuyển đổi sang nuôi bò hiệu quả cao. Cụ thể, 1 ha trồng cỏ nuôi bò hiệu quả gấp 2 - 3 lần trồng lúa, do cỏ tiết kiệm nước và ít tốn chi phí đầu tư. Ngoài ra, tập trung nuôi tôm”, ông Thể nói.

Bí thư Thể kiến nghị Trung ương sớm đầu tư xây dựng các dự án giao thông như đường cao tốc từ TPHCM đến Cần Thơ để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời sớm hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi. Ông cũng đề nghị Trung ương sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, đồng thời cần có cơ chế đặc thù như ưu đãi miễn thuế, bảo hiểm… tại các tỉnh nghèo, có đông đồng bào Khmer như Sóc Trăng và Trà Vinh.

Lương thấp, cán bộ cơ sở không đủ sống

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp gỡ với gần 100 cán bộ cơ sở, cựu chiến binh, hưu trí ở TP Sóc Trăng nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Nhung (phường 3) cho biết, hiện nay nhiều người phải tha hương tìm việc làm ở TPHCM, Bình Dương gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội nên mong muốn Trung ương quan tâm hơn nữa tới việc tạo công ăn việc làm cho con em. Theo ông Nhung, các cán bộ cơ sở hiện đối mặt với khó khăn là lương không theo được mức sống. “Có rất nhiều người không có lương, kinh phí hoạt động của cơ sở còn ít ỏi. Do đó tôi mong làm sao có cơ chế cho đội ngũ cán bộ cơ sở nâng cao mức sống”- ông Nhung bày tỏ.

Ông Lê Trường Hận - Trưởng Ban công tác mặt trận khóm 6, phường 9 (TP Sóc Trăng) cho biết, xóm ấp là nơi vận động, tập hợp bà con thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng. “Ở đây như là “túi đựng” để biến những chủ trương chính sách của Đảng đến với đời sống người dân. Vì thế, công việc hầu như bù đầu nhưng mức phụ cấp quá thấp (Bí thư, Trưởng khóm phụ cấp 1.030.000 đồng/tháng, cán bộ phụ nữ, Đoàn thanh niên… 400.000 đồng/tháng - PV) nên đời sống anh em làm công tác ở khóm rất chật vật” - ông Hận nói.

Đồng quan điểm, bà Lương Thị Nhờ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Sóc Trăng chỉ ra rằng, một trưởng khóm, ấp được dân tín nhiệm và giải quyết rất nhiều việc nhưng phụ cấp quá thấp. Trong khi việc gì cấp trên cũng giao xuống tới cơ sở. “Cán bộ cơ sở làm việc không kể thời gian nhưng đồng lương phụ cấp quá ít ỏi, không theo kịp với mức sống hiện tại” - bà Nhờ nói. Bà Nhờ cũng thẳng thắn cho rằng, hiện nay công tác chống tham nhũng quyết liệt nhưng hiệu quả còn thấp, trong đó việc xử lý chưa có tác dụng răn đe.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Chính phủ đã quan tâm tới phụ cấp cho cán bộ cơ sở ở khu dân cư. Tuy nhiên do đời sống, kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn chung nên chưa thể khắc phục được những vấn đề này. Ông đề nghị: “Sóc Trăng cần quan tâm, động viên hơn nữa về mặt tinh thần đối với các cán bộ cơ sở luôn gắn bó với mọi hoạt động tại khu dân cư”.