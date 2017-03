TPO - Chiều 28/3, Sở TT&TT thành phố Cần Thơ có thông báo chính thức về vụ cháy Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu Công nghiệp Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hoà Hội.

Theo thông báo, vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2017 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Công ty may mặc), địa chỉ tại Lô 28, Khu Công nghiệp Trà Nóc, đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lúc 9 giờ 17 phút Lãnh đạo Cảnh sát PCCC cùng với hơn 200 CBCS và 26 phương tiện chữa cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình, tiến hành đồng thời các biện pháp chữa cháy, cứu người và cứu tài sản.

Do hiện trường vụ cháy và các khu vực xung quanh nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy, nên đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp, Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã xin chỉ đạo của Cục C66 - Bộ Công an và xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 9, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình đô thị, Công ty xăng dầu Petrolimex… với tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt CBCS tham gia chữa cháy (trong đó Cần Thơ có 26 phương tiện và gần 200 CBCS).

Khu vực xuất phát cháy là tầng 5 của nhà xưởng, có diện tích trên 1.800 m2. Địa điểm xảy ra cháy có chứa nhiều chất dễ cháy như vải sợi, lông vũ, bông ép, mút xốp… nên lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, phát triển ra nhiều hướng, kèm theo bức xạ nhiệt tỏa ra rất lớn với khói đen dày đặc và rất nhiều khí độc.

Lực lượng đã tiến hành trinh sát, nắm tình hình đám cháy, chia thành nhiều mũi tổ chức thoát nạn cho công nhân, tiến hành phá dỡ cấu kiện, triển khai đội hình dùng xe thang phun bọt dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lan sang khu vực xung quanh và xuống các tầng phía dưới.

Do đặc điểm chữa cháy ở trên cao, diện tích đám cháy rộng, xung quanh khu vực cháy chật hẹp, phía trên khu vực cháy bị che kín bằng mái vòm nên khói từ đám cháy không thoát được. Bề mặt bên ngoài nhà xưởng xây bằng tường đặc, chia thành nhiều khu vực nhỏ, ngăn bằng nhiều lớp cửa… cùng với điều kiện gió nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác triển khai lực lượng chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy đã chia thành nhiều mũi tiếp cận phun nước trực tiếp vào đám cháy, khống chế không để cháy lan sang 2 khu vực xung quanh. Đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên có lúc lại bùng phát trở lại. Lực lượng chữa cháy phải tiếp tục phun nước dập tắt đám cháy và làm mát các cấu kiện tránh sụp đổ nhà xưởng.

Sau thời gian tích cực, khẩn trương phối hợp chữa cháy đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy bị ngạt khí độc, bị bỏng, bị thương do kính vỡ đâm vào, song với tinh thần quyết tâm cao, áp dụng các chiến, kỹ thuật phù hợp, đến 22 giờ ngày 26/3 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được tiến hành điều tra làm rõ. Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành chức năng luôn có mặt kịp thời để chỉ đạo, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.