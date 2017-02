TP - Ngày 28/2, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (Bệnh viện Saint Paul) cho biết, hiện đang điều trị cho một nhóm bệnh nhi bỏng do nổ bóng bay chứa khí hydro.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân bỏng do nổ bóng chứa hydro.

Nửa tháng qua, có ít nhất 3 trường hợp bị bỏng nặng do nổ bóng bay bơm khí hydro, trong đó có một trường hợp nam bệnh nhân (người bơm bóng) bị nổ mù mắt. Mới nhất là bệnh nhân Dương Thị M., 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc nhẹ, bỏng khá sâu ở vị trí mặt, cổ, ngực, tay. Người nhà bệnh nhân cho biết, sau lễ thượng thọ của bà,chị M. tháo chùm bóng bay 20 quả thì bất ngờ bóng phát nổ, cháy lên mặt, tay của chị M. Vài người đứng xa hơn nên chỉ bị bỏng nhẹ ở tay.

Hiện ở khoa Bỏng có một trường hợp cũng là nạn nhân của bóng bay bơm khí hydro. Bệnh nhân N.T.L. (nữ 23 tuổi) đã điều trị tại đây 15 ngày. Trước đó, ngày 14/2, để tổ chức tiệc tại công ty, cô mua 55 quả bóng bay bơm khí hydro về cơ quan. Khi cô và một người bạn nữa đưa chùm bóng bay từ sảnh chính vào một phòng nhỏ không có cửa sổ, nóng hơn phòng ở ngoài sảnh chính, thì bất ngờ chùm bóng phát nổ, khiến cô bị cháy sém tóc, mặt và tay.

Mỗi năm khoa Bỏng tiếp nhận hàng chục ca bỏng do nổ bóng bay. Vì vậy bác sĩ khuyến cáo, việc cho trẻ em chơi bóng bay mà không có sự giám sát của người lớn rất nguy hiểm vì trẻ rất hiếu động có thể đè nén quả bóng hay chơi cạnh những người đang hút thuốc dễ xảy ra tai nạn. Ngoài ra, một quả bóng bay cũng có thể tự phát nổ do kéo, cọ, hoặc do thời tiết quá nóng, gió to đều rất dễ gây nổ do khí hydro. Việc mang bóng vào ô tô nhiều nhà vẫn chiều con trẻ, rất nguy hiểm bởi môi trường kín, áp lực lớn hơn nên khi xảy ra nổ, sát thương cũng nặng hơn.