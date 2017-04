Nam thanh niên lúc đi lại, lúc ngồi xổm trên các dây điện, khiến cảnh sát cứu hộ quận 12 (TP HCM) phải mang xe thang đến đưa xuống.

Thành được cảnh sát đưa xuống bằng xe thang.

Ngày 17/4, Lý Trung Thành (23 tuổi) trèo lên cột điện tại đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Anh ta ôm đỉnh cột điện rồi nắm các sợi dây, bước đi. Chán chê, anh ta ngồi xổm trên dây điện, miệng không ngừng la hét.Người dân kéo đến rất đông, gọi Thành xuống nhưng anh ta phớt lờ. Điện tại khu vực bị cắt để đảm bảo an toàn cho nam thanh niên.Cảnh sát PCCC quận 12 phải điều xe thang, 13 chiến sĩ đến hiện trường "giải cứu" Thành. Sau khi trải nệm dưới khu vực Thành đi lại, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận, đưa anh ta xuống an toàn.Công an phường Thạnh Lộc đang làm việc với Thành, nghi anh ta bị ngáo đá.