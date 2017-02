Chấm dứt đường ngang dân sinh trái phép

TP - Sau hàng loạt các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan ban ngành địa phương kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm ATGT đường sắt, đặc biệt chấm dứt việc để phát sinh đường ngang trái phép.

Liên tiếp các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại nút giao đường ngang dân sinh không có barie rào chắn. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Liên tiếp tai nạn dịp Tết

Chiều 4/2, chiếc ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 21B-05592 chở theo 12 người đi lễ hội Đền Trần, tới nút giao quốc lộ 10 với đường dân sinh thuộc địa phận xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Định), va chạm với tàu hoả TN1 chở khách chạy tuyến Bắc – Nam. Cú tông mạnh khiến ô tô trượt dài và bị tàu hỏa hất văng ra xa khiến người đàn ông trung niên tử vong trong cabin, 5 người khác bị thương. Sau sự cố, hàng trăm phương tiện dồn ứ khiến quốc lộ 10 kẹt cứng. Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cho biết, vị trí xảy ra sự cố không rào chắn, đèn tín hiệu. Chiều cùng ngày, chiếc Toyota 4 chỗ di chuyển qua đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) bị tàu hoả LP5 tông trúng khiến 3 người trong xe thương nặng. Trong đó, Hồ Thị Duyên (SN 1997, quê tỉnh Hải Dương) bị gãy đùi vẫn đang được các bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Lâm.

Ngày 6/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết, nút giao đường ngang dân sinh thuộc địa phận xã Lạc Đạo là một trong những điểm đen tai nạn đường sắt trên địa bàn tỉnh. Phần lớn các vụ tai nạn do tài xế không chú ý quan sát khi điều khiển xe băng qua đường ray. Không chỉ dịp Tết mà thường ngày nhiều phương tiện ô tô, xe tải từ các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh đều di chuyển né trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ do đó tại nút giao đường ngang dân sinh này thường xuyên gặp sự cố, bị tàu đâm.

Vị lãnh đạo Ban ATGT Hưng Yên cũng cho biết, riêng năm 2016, tại xã Đình Dù xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Tại điểm đen này không có barie rào chắn, đèn tín hiệu mà chỉ có biển cảnh báo đường sắt.

Chấm dứt đường ngang dân sinh trái phép

Sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định nguồn gốc trực tiếp phát sinh tai nạn là do những người điều khiển phương tiện qua đường ngang, lối đi dân sinh. UBND một số tỉnh, thành có đường sắt đi qua và Tổng Cty Đường sắt Việt Nam chưa quyết liệt kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn tại các đường ngang cũng như trong việc xác định và xử lý trách nhiệm đơn vị có liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu liên Bộ GTVT, Bộ Công an chỉ đạo cơ quan ban ngành địa phương để xảy ra tai nạn sớm làm rõ nguyên nhân. Ông yêu cầu cơ quan chức năng các tỉnh, thành có đường sắt đi qua đề xuất phương án bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; Cương quyết xử lý các hành vi vi phạm an toàn đường sắt, đặc biệt chấm dứt việc để phát sinh đường ngang trái phép.