Báo động

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều hoạt động ấn tượng đã thu hút gần 10.000 lượt người đến tham quan, thưởng lãm mỗi ngày tại phố cổ Hội An. Thế nhưng, quang cảnh phố phường trở nên nhếch nhác. Không chỉ rác thải ngập cả đường phố và trên sông Hoài mà hầu như toàn bộ vỉa hè các trục đường đều đã bị lấn chiếm để buôn bán, khiến cho du khách không còn chỗ để chen chân.

Tình trạng buôn bán tràn lan, mạnh ai nấy làm, “chặt chém”, nâng giá vô tội vạ đã diễn ra. Một cái bánh ngày bình thường giá cao nhất 10 nghìn đồng, Tết bán 50 nghìn đồng; giá gửi xe máy từ 5 nghìn tăng lên 15 nghìn đồng/chiếc.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An đã dùng cụm từ “biến phố cổ thành cái chợ” để diễn tả tình trạng này. Hầu hết hàng quán từ thức ăn, nước uống đến các loại dịch vụ tự ý bày bán bất kể nơi nào, tự ý định giá trao đổi mà không có cơ quan chức năng nào can thiệp. Đó là chưa kể các xe đẩy “lộng hành” trên phố; những chiếc thuyền không giấy phép hoạt động vận tải khách, không giấy phép kinh doanh, không giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và buôn bán nhà hàng dưới sông Hoài,...

Ông Võ Phùng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An nhận xét: “Nói về Hội An thì 3 không, 1 có và 2 mất. Ba không là buôn bán không giấy phép, không tốn tiền thuê mặt bằng, không nộp thuế cho nhà nước. Một có là có xả nước và xả rác. Hai cái mất là mất hình ảnh phố cổ và mất khách”.

Không nhân nhượng

Hơn một tuần qua, thành phố Hội An đã huy động các lực lượng chức năng từ công an, đội kiểm tra liên ngành, quản lý thị trường đến đội quy tắc, dân quân các phường trong phố cổ triển khai quyết liệt các biện pháp sắp xếp hàng rong, lập lại trật tự văn minh đô thị và môi trường trong phố cổ. Thành phố đã áp dụng các chế tài, biện pháp mạnh, nghiêm khắc để giải quyết tình trạng trên.

Các tổ công tác liên ngành của thành phố đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Cụ thể trưng bày hàng hóa che chắn di tích, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kinh doanh các mặt hàng không phù hợp trong khu phố cổ, sử dụng biển hiệu không đúng quy định. Hơn 10 ghe thuyền tự phát buôn bán trên sông Hoài đã được “dọn sạch”, hàng chục xe đẩy bị tịch thu,...

Thực tế, đợt ra quân lập lại trật tự này đã đụng đến lợi ích của người dân nên một số hộ đã phản ứng hoặc tìm cách đối phó. Mặt khác, kiến trúc và chiều sâu mặt tiền của những ngôi nhà trong khu phố cổ là không giống nhau, vì vậy, không thể áp chung một quy định về trưng bày hàng hóa mà cần có sự linh hoạt để phù hợp.

Một số người dân còn cho rằng, nếu họ không trưng bày hàng hóa ngay trước vỉa hè nhà mình thì những người bán hàng khác sẽ lấn chiếm và làm ảnh hưởng tới họ. Trên tuyến đường Nguyễn Hoàng, sau khi đoàn kiểm tra rời đi, các xe đẩy đã tụ tập trở lại.

“Không thể nhân nhượng được, sau 21h30 là thời điểm hết thực hiện phố đi bộ nhưng chúng tôi vẫn bố trí lực lượng không cho phép các loại xe đẩy, quầy bán các loại sản phẩm không phù hợp với phố cổ tràn vào khu vực”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn nói.