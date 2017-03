TPO - Trên địa bàn thị trấn Liên Quan và tuyến đường qua các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn...(Thạch Thất, Hà Nội), cây xanh ở hai bên đường bị chặt hạ khá nhiều. Nhiều người dân bức xúc cho rằng, chính quyền địa phương chặt cây xanh vô tội vạ, không theo một luật lệ nào.

Huyện chọn xã để "làm điểm", nhiều cây xanh bị chặt



Sau khi báo chí phản ánh tình trạng chặt cây đòi vỉa hè ở xã Cẩm Yên, ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho rằng lãnh đạo xã Cẩm Yên làm rập khuôn máy móc kế hoạch số 60 của huyện. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, kế hoạch này có nội dung tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo kế hoạch, thị trấn Liên Quan, các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn và một số xã khác được Ban chỉ đạo 197 huyện Thạch Thất chọn làm điểm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Theo đó việc xử lý vi phạm tại những địa điểm này gồm công an, bảo vệ dân phố, tổ dân phố, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Tư pháp, Văn hóa, Địa chính, Cựu chiến binh...do lãnh đạo UBND xã, thị trấn làm tổ trưởng.

Một cây xà cừ đường kính khoảng 30 - 40 phân bị chặt hạ tại địa bàn giáp ranh xã Phùng Xá và Bình Phú. Ảnh: Trường Phong

Các lực lượng của huyện trực tiếp kiểm tra, xử lý gồm công an huyện, cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế - môi trường, an ninh, công an phụ trách xã, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh tra giao thông, thanh tra xây dựng, phòng quản lý đô thị, phòng TC-KH, phòng TN-MT, phòng VH-TT.

“Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức cuốn chiếu, làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Kiên quyết cưỡng chế các trường hợp chống đối, lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vảy, vi phạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị theo đúng quy định của pháp luật”, kế hoạch nêu.

Chiều 29/3, khảo sát dọc con đường nối từ Đại lộ Thăng Long đi qua các xã "làm điểm" nêu trên như Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn, thị trấn Liên Quan, phóng viên ghi nhận có rất nhiều cây xanh bị chặt hạ. Tại khu vực giáp ranh giữa xã Phùng Xá và Bình Phú, có những cây xà cừ đường kính khoảng 30 – 40 phân cũng bị chặt hạ.

Anh Phí Bá Tuyển cho biết, nhà anh bị chặt mất 3 – 4 cây xanh, trong đó có 2 cây xà cừ, đường kính khoảng 40 phân



Ông Lê Văn Toàn cho biết, hai cây xà cừ gần nhau bị chặt cách đây hơn chục ngày. “Họ bảo chặt vì vướng hành lang an toàn giao thông. Nhưng lý do này không thuyết phục vì hai cây xà cừ ở cách mép đường từ 6 – 10 mét, bên trên ngọn không có đường dây điện”, ông Toàn nói.

Ngay trước cổng UBND xã Bình Phú cũng có 4 cây xanh gần nhau bị chặt. Điều đáng nói là những cây này cách mép đường khá xa. Khi được hỏi, nhiều người dân lắc đầu không biết vì sao những cây xanh này bị chặt.

Chặt không theo luật lệ nào

Xã Chàng Sơn bị chặt nhiều cây hơn cả. Anh Phí Bá Tuyển cho biết, nhà anh bị chặt mất 3 – 4 cây xanh, trong đó có 2 cây xà cừ, đường kính khoảng 40 phân. “Hôm đó, tôi cũng nói là đừng làm quá cứng nhắc. Trồng cây thì khó, chặt cây thì dễ, nếu không cẩn thận thành sai lầm nhưng họ không nghe”, anh Tuyển nói.

Quanh nhà anh Tuyển, hàng chục cây xanh của các hộ dân cũng bị chặt không thương tiếc. Nhà anh Chu Văn Tiến bị chặt mất cây đa khoảng hơn chục năm tuổi. “Hôm đó tôi vắng nhà, lúc về thì thấy cây đã bị chặt. Hàng xóm có xin lực lượng chức năng không chặt nhưng họ không cho”, anh Tiến nói. Vợ anh Tiến cho biết, dọc đoạn nhà chị ở, hầu như nhà nào cũng bị chặt cây.

Cây xanh bị chặt ở thị trấn Liên Quan (Thạch Thất). Ảnh: Trường Phong

Theo nhiều người dân địa phương, hành lang đường rất rộng, người dân đã trồng cây vào phần đất sở hữu, không lấn chiếm vỉa hè nhưng vẫn bị chặt, trong khi hàng cây của chính quyền trồng trên vỉa hè, sát với mép đường lại để yên.

“Chúng tôi không dám ý kiến gì, nhưng thấy quá vô lý. Tại sao chặt cây của người dân, trong khi hàng cây kia thì lại để yên”, ông Dương Văn Dũng, một người dân địa phương đặt câu hỏi.

Trên một số tuyến đường ở thị trấn Liên Quan hàng loạt cây xanh cũng bị chặt. Nhiều cây xanh ngay trước cửa các cơ quan chức năng của huyện Thạch Thất như Bảo hiểm xã hội cũng bị chặt, có cây đường kính 40 – 50 phân. Nhiều người dân khu vực chợ Săn bức xúc cho rằng, chính quyền địa phương chặt cây xanh vô tội vạ, không theo một luật lệ nào.

“Họ bảo tôi là tuyến phố này quy hoạch để trồng cây sấu và chặt mất cây bàng hơn mười năm của tôi. Thế nhưng họ cũng chặt của nhà bên cạnh một cây sấu gần mười năm tuổi. Trong khi đó, cây của các nhà khác lại để yên”, một người dân sống tại đây cho biết.

Dọc tuyến đường này, chỉ đi một đoạn người ta đã đếm được khoảng 20 cây xanh bị chặt. Phóng viên nhiều lần liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo huyện Thạch Thất nhưng không có phản hồi.