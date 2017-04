TPO - Cho rằng bệnh viện tắc trách dẫn đến cái chết của con, gia đình anh Nguyễn Độ đã tập trung yêu cầu bệnh viện giải thích rõ ràng nguyên nhân.

Người nhà cháu T. đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu.

Ngày 15/4, trao đổi với Tiền Phong, Bác sỹ Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đang lập Hội đồng chuyên môn để kiểm tra việc con anh Độ tử vong tại bệnh viện.



Theo đó, vào tối 14/4, người nhà của cháu Nguyễn Phúc T. (SN 2012, trú xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An), đã tập trung tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để yêu cầu bệnh viện này làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu.



Theo anh Nguyễn Độ (SN 1976, bố cháu T.), trước đó cháu T. có dấu hiệu bị sốt nên gia đình đưa đến bệnh viện Quốc tế Vinh thăm khám. Tại đây, các bác sỹ kết luận các cháu bị viêm tại giữa và viêm họng.



Đến khoảng 1h ngày 14/4, cháu T. vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, thậm chí còn nóng lên và ho nhiều, nên vợ chồng anh đưa cháu vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ chỉ truyền và tiêm 2 liều thuốc cho cháu. Do còn có một người con bị ốm ở nhà, nên anh Độ trở về, để vợ là chị Phạm Thị Hồng Nhung ở lại trông cháu.