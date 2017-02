Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, công an phường chỉ kịp cứu một cụ già thoát ra ngoài, còn nam thanh niên bị chết cháy.

Sáng 4/2, công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Ảnh: N.T.

Khoảng 22h hôm qua (3/2), bà Phạm Thị Tịch (55 tuổi) nghe có tiếng ồn ào phát ra từ nhà ông Lê Viết Thịnh (72 tuổi) trên đường Nguyễn Nghiêm (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), sau đó khói bốc ra từ tầng 2 của căn nhà.Bà Tịch vội chạy vào đồn công an phường gần đó cấp báo. Khi lực lượng chức năng có mặt, cửa chính ngôi nhà đã mở, trong khi ngọn lửa bao trùm tầng 2.Ông Thịnh được công an phường cứu, đưa ra khỏi tầng một mù mịt khói. Trong lúc chờ lực lượng PCCC, công an cũng dắt xe máy và di dời những vật dụng dễ cháy ra khỏi căn nhà để đề phòng cháy lan.Khi ngọn lửa được khống chế, thi thể anh Lê Viết Hùng (27 tuổi, con ông Thịnh) được tìm thấy ở tầng 2.Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra. Anh Hùng làm nghề phụ hồ. Còn ông Thịnh bị tai biến nằm liệt nhiều năm nay, được người vợ hàng ngày săn sóc.